به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی ظهر پنج شنبه در دیدار با سرپرست و مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه در هیچ یک از ادیان الهی به میزانی که در اسلام آمده است بر توجه به مستضعفان و محرومان سفارش نشده گفت: بر اساس حدیثی که از امام صادق(ع) نقل شده، محبوب‌ترین افراد نزد خداوند کسانی هستند که نسبت به آفریده‌های خداوند دلسوزی و مهربانی داشته باشند.

وی بیان کرد: روایات و احادیث فراوانی در زمینه کمک و دستگیری از آفریده‌های خداوند وجود دارد که نشان می‌دهد خداوند و ائمه(ع) همواره خواستار این بودند که مردم در حل مشکلات یکدیگر تلاش کنند.

حل مشکلات مردم وظیفه دولت است

استاد حوزه علمیه قم در ادامه با تأکید بر اینکه حل مشکلات و رفع حوائج مردم وظیفه دولت اسلامی است، ابراز داشت: امام خمینی(ره) نیز به این نکته تأکید فراوانی داشت و بار‌ها به مسئولان تاکید می‌کردند که مردم ولی نعمت هستند و باید به آنان خدمت کرد.

وی ادامه داد: اینگونه نیست که رفع نیاز مستمندان تنها به عهده کمیته امداد باشد بلکه وظیفه دولت هم هست که به حل مشکلات مردم توجه داشته باشد و همه افرادی که در دولت، مجلس و در اداره کشور نقش دارند باید به این نکته توجه کنند.

آیت الله امینی با تاکید بر اینکه هدف برای رسیدن به پست و مقام باید خدمت به مردم باشد، عنوان کرد: افراد در هر پست مقامی باید خدمت به مردم را وظیفه خود بدانند زیرا این مهم است که هدف افراد در رسیدن به پست و مقام خدمت باشد و یا ریاست طلبی و دنیا خواهی، زیرا چنانچه هدف خدمت باشد هر عمل و تصمیمی در راستای نفع مردم است و اگر غیر از این باشد همه تصمیم گیری‌ها در راستای ریاست طلبی و دنیاخواهی خواهد بود.

بیشتر مشکلات از هوای نفس است

وی افزود: اکثر مشکلات در نظام اسلامی از هوای نفسانی و خواسته‌ها است و بیشتر مشکلات از این ناحیه نشأت گرفته است.

عضو جامعه مدرسین حوزه تأکید کرد: امام خمینی(ره) انتظار داشت که پس از انقلاب با توجه به منابع غنی که در ایران هست و با توجه به موقعیت جغرافیایی و امکاناتی که از مصادره اموال طاغوتیان ایجاد شده بود در مدت کوتاهی طبقه محروم بتواند خود را توانمند کند.

وی ادامه داد: اما طی 35 سال بعد از انقلاب با توجه به منابعی که در اختیار داریم و موقعیت خاص ایران در جهان شایسته نیست شاهد این تعداد از افراد تحت پوشش کمیته امداد و یارانه بگیر باشیم.

آیت الله امینی تأکید کرد: اگر یارانه صرف ایجاد اشتغال می‌شد و پرداخت آن نیز به شکلی که به همه افراد جامعه پرداخت کنند نبود الان به مشکل برنمی‌خوردند.

پولدار‌ها حاضر به انصراف از دریافت یارانه نیستند

وی ادامه داد: یارانه‌ای را که قرار بود در اختیار افراد کم بضاعت قرار گیرد را به همه افراد جامعه و حتی کسانی که میلیاردر بودند نیز پرداخت کردند و حال آمده‌اند و از مردم تقاضای انصراف دارند و هنوز هم این افرادی که وضعیت مالی خوبی دارند حاضر به انصراف نیستند.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه تاکید کرد: کمیته امداد بهترین ارگان برای شناسایی افراد کم بضاعت است و از نظر عقلانی هم می‌طلبد که از کمیته امداد برای شناسایی افراد کم بضاعت استفاده کنند.

دولت با مشکلات فراوانی روبرو است

آیت الله امینی در ادامه عنوان کرد: دولت نیز با مشکلات فراوانی روبرو است و تلاش فراوانی را برای حل مشکلات داشته و مردم با امید و آرزو این دولت را تائید کرده‌اند و من امیدوارم که توفیق داشته و مردم را ناامید نکند.

وی در ادامه به مسئله ازدواج اشاره و گفت: ازدواج که جزو مسائل مهم فرهنگی است متاسفانه هم اکنون به یک معضل تبدیل شده و وضعیت مطلوبی در جامعه ندارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به بالار فتن سن ازدواج در کشور گفت: آمار طلاق بسیار بالار فته و جمعیت کشور نیز رو به نقصان است و هر قدر هم مسئولان سفارش می‌کنند باز هم فایده‌ای ندارد.

وی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات همچون سرقت و اعتیاد ناشی از تاخیر در ازدواج است که مسئولان باید در این زمینه به شکل جدی وارد شوند زیرا اگر جوانان ازدواج کرده و به زندگی امیدوار باشند دنبال بسیاری از مفاسد نمی‌روند.

آیت الله امینی خطاب به اعضای شورای مرکزی کمیته امداد ابراز داشت: صرف دادن جهیزیه و وام نمی‌تواند مشکل ازدواج را حل کند بلکه ازدواج یک مسئله فرهنگی است که باید به شکل جدی و فرا‌تر از این مسائل به آن نگاه شود.

وی در ادامه تأکید کرد: کمیته امداد نباید منتظر این باشد که فقرا خود به سمت این ارگان بیایند زیرا افرادی هستند که به علت داشتن آبرو حاضر نیستند به این نهاد مراجعه کنند و کمیته امداد خود باید به شناسایی افراد بی‌بضاعت اقدام کند.

استاد حوزه علمیه قم در پایان تأکید کرد: در کمک به مردم نباید هیچگونه منتی وجود داشته باشد بلکه باید منت آنها را هم داشته باشید که کمکهای شما را دریافت می‌کنند.