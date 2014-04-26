حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در خصوص آینده بازار مسکن با اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: انتظار زیادی نداریم که اجرای هدفمندی یارانه‌ها بتواند بازار را دچار تلاطم و بحران کند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود در این مدت مصالح ساختمان افزایش قیمتی داشته باشد، بیان کرد: اما این افزایش قیمت به مقداری نیست که منجر به یک بحران شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا رکود بازار مسکن ادامه پیدا می‌کند، گفت: معتقدیم که متناسب با تورم بازار رونق می‌گیرد اما خوشبختانه تلاطمی در بازار نخواهیم داشت.

مظاهریان با تاکید بر اینکه جهش قیمتی مانند سال های گذشته در بازار مسکن نداریم، افزود: خرید و فروش ها در این بازار هم متناسب با تورم پیش می‌رود.