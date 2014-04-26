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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۴۶

کارلوس کی‌روش:

تلاش می کنیم بهترین نتایج را بگیریم/ از حمایت‌های مردم متشکرم

تلاش می کنیم بهترین نتایج را بگیریم/ از حمایت‌های مردم متشکرم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تاکید بر اینکه در اردوی آفریقای جنوبی مهمترین هدف انجام تمرینات اصلی تیم است بیان کرد: هفته آینده تمرینات خود را در تهران پی خواهیم گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در اردوی ژوهانسبورگ امروز شنبه در دو نوبت پی گرفته شده است. بر این اساس بازیکنان در نوبت صبح به تمرین بدنسازی می‌پردازند و در تمرین بعد از ظهر هم به کار با توپ می‌پردازند.

براساس تصمیم جدید کادر فنی تیم ملی، ملی‌پوشان فردا یکشنبه به استراحت می‌پردازند. این تیم روز دوشنبه تمرینات خود را در دو نوبت پی می‌گیرد و روز سه‌شنبه به مصاف تیم "سان دانز" صدرنشین لیگ برتر آفریقای جنوبی می‌رود. آخرین دیدار تدارکاتی شاگردان کی‌روش، روز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت خواهد بود که در مقابل تیم رده هفتم لیگ برتر این کشور(بلک ایسز) بازی خواهند کرد.

سرمربی تیم ملی در حاشیه تمرین امروز تیم ملی گفت: تنها چیزی که برای من در اردوی آفریقای جنوبی اهمیت دارد این است که به تمرینات اصلی تیم برسیم و سخت کار کنیم.

کارلوس کی روش تاکید کرد: باید تلاش کنیم در این اردو به آمادگی کامل برسیم مطلبی که مهم است اینکه بازیکنان به آمادگی تکنیکی، روحی، تاکتیکی و همینطور به آمادگی کامل فیزیکی برسند. در این اردو هم کادر فنی تیم ملی و همگی بازیکنان دست به دست هم دادیم تا بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم.

کی‌روش با اشاره به پیگیری اردوی تیم ملی در تهران تصریح کرد: تلاش خواهم کرد تا بتوانم در قبال هواداران ایران بهترین نتیجه را کسب کنم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنین با تاکید بر اینکه تیم ملی نیازمند حمایت های واقعی است، گفت: من مردم ایران به خاطر حمایت‌های واقعی از تیم ملی تشکر می‌کنم.
 

کد مطلب 2278766

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