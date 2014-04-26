به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان دژآگه درباره ارزیابی‌اش از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل با بیان مطلب فوق اظهار کرد: گروه ایران در جام جهانی آسان نیست ولی ما برای صعود به دور دوم شانس داریم. به نظرم بازی با نیجریه مهمترین بازی ما است و اگر بتوانیم مقابل این تیم امتیاز بگیریم، ادامه بازی‌ها برایمان راحت‌تر می‌شود.

وی با اشاره به نحوه آماده سازی تیم ملی فوتبال، تاکید کرد: بازی با گینه برای ما خوب بود چون نیجریه هم به همین سبک بازی می‌کند. اردوی اتریش هم که با تمام بازیکنان برگزار می‌شود برایمان خوب خواهد بود. ما سه بازی دوستانه در اتریش داریم و بعد از آن برای جام جهانی آماده می‌شویم.

هافبک تیم ملی در خصوص اینکه آیا جدایی کی‌روش از تیم ملی در تصمیمش برای بازی کردن در تیم ایران تاثیر خواهد داشت یا خیر، گفت: دعا می‌کنم کی‌روش در تیم ملی بماند. او مربی خیلی خوبی است و تا الان هم با ایران خوب کار کرده است. خدا کند کی‌روش در ایران بماند ولی اگر وی این تصمیم را بگیرد، من برای تیم ملی با تمام وجود بازی خواهم کرد و به این مسئله افتخار می‌کنم.

دژآگه همچنین درباره مقایسه کارلوس کی‌روش با فیلیکس ماگات (سرمربی تیم فولهام انگلیس)، تاکید کرد: نمی‌شود گفت کدام مربی بهتر است. هر دو مربیان خوبی هستند که تجربه زیادی دارند. من ماگات را خوب می‌شناسم. از کار کردن با وی لذت می‌برم.

هافبک تیم ملی در پاسخ به این سئوال که "چرا با حضور ماگات در فولهام آمار گلزنی‌هایش بیشتر شده است"؟، به خبرنگار شبکه خبر گفت: اتفاقا پدر من هم این را گفت که با حضور ماگات گل‌های بیشتری زده‌ام. شاید به خاطر نوع تمرین کردنم باشد چون با حضور ماگات تمرینات عوض شده است. برای من خوب شد که ماگات به فولهام آمد. او به من اطمینان می‌کند و من هم سعی می‌کنم با گلزنی جواب اعتمادش را بدهم.