تعیین کرایه جدید تاکسی های تبریز به هفته آینده موکول شد

رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نرخ جدید کرایه تاکسی های درون شهری تبریز هفته آینده اعلام می شود.

شهرام دبیری در ادامه اظهار داشت: با توجه به بررسی موضوع قطار شهری تبریز و نیز طرح لایحه دو فوریتی شهرداری این شهر در آخرین نشست شورای شهر، امکان بررسی و اعلام نظر شورا در خصوص نرخ جدید کرایه های تاکسیرانی در این نشست فراهم نشد.

وی با بیان این مطلب که این نشست پنجمین جلسه اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز در سال جدید بود، خاطر نشان شد: با توجه به اهمیت موضوع قطار شهری تبریز و بررسی برخی موارد دیگر و نیز با توجه به اینکه برخی از اعضای شورا نیز در این نشست حضور نداشتند، امکان برگزاری جلسه فوق العاده برای رسیدگی به موضوه نرخ کرایه تاکسی های درون شهری تبریز وجود نداشت.

رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز تصریح کرد: موضوع تعیین نرخ کرایه تاکسی های تبریز در جلسه هفته آینده شورا در روز یکشنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از تایید نهایی لایحه مربوطه جهت اعمال در مسیرهای تاکسی شهر به سازمان تاکسیرانی ابلاغ خواهد شد.

این اظهار نظر در حالی صورت می گیرد که رییس سازمان تاکسیرانی تبریز چندی پیش از ارائه لایحه دو فوریتی افزایش 30 درصدی نرخ کرایه های تاکسی به شورای اسلامی شهر تبریز خبر داده و گفته بود: با وجود بررسی های صورت گرفته در خصوص این لایحه، شورای اسلامی کلانشهر تبریز بررسی آن را به زمان دیگری موکول کرده است.

رحمان ایمان نژاد در خصوص دلایل این امر نیز گفت: شورای اسلامی شهر تبریز پیش از این با استناد به اعلام نشدن بهای جدید حامل های انرژی و نزدیکی زمان شروع مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، لایحه دو فوریتی مربوط به افزایش نرخ کرایه تاکسی در تبریز را رد کرده و این لایحه به کمسیون مربوطه ارجاع داد تا پس از شروع مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

این در حالی است که بسیاری از رانندگان تاکسی های درون شهری تبریز با وجود اعلام نشدن نرخ جدید کرایه ها و تنها با استناد به افزایش قیمت بنزین و سایر سوخت ها، بطور خودسرانه اقدام به افزایش کرایه دریافتی از شهروندان می کنند تا مسافران درون شهری تنها متضرران این ناهماهنگی و بی برنامگی مسوولان شهری باشند.