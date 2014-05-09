دومین روز از همایش اساتید تفسیر حوزه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بیستمین سالگرد ارتحال آیت الله العظمی گلپایگانی، دومین روز از همایش اساتید تفسیر سطوح عالی و خارج حوزه علمیه شامگاه پنج شنبه در مدرسه این عالم ربانی برگزار شد.

در این مراسم آیت الله العظمی جعفر سبحانی، حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، آیت الله سید جواد گلپایگانی و جمعی از اساتید حوزه علمیه قم حضور داشتند.

دبیر مجمع عالی تفسیر در ابتدای این مراسم اظهار کرد: در ابتدای راه، این مدرسه عالی تفسیر رشد پیدا کرد و به عنوان مجمع عالی به تکامل رسید.

وی گفت: نشست‌ها با مراجع عظام تقلید، اعضای شورای عالی مدیریت حوزه و اعضای جامعه مدرسین پیرامون گسترش معارف قرآن کریم و پیوستن درس تفسیر به بدنه حوزه از چهار سال پیش آغاز شد.

سید مرتضی میرکتولی با بیان اینکه سال‌های اولی که مجمع تشکیل شد تنها یک همایش را برگزار می‌کردیم، توضیح داد: بعد از دو سال به این تنیجه رسیدیم که یک نشست در ابتدا و یک نشست در پایان سال تحصیلی می‌تواند به روند توسعه تفسیر در حوزه علمیه کمک کند و لذا تعداد همایش افزایش یافت.

وی اشاره کرد: از سال گذشته یک ابتکار جدید رونق خاصی به همایش داد و آن اینکه ما با در دست داشتن حدود 250 استاد تفسیر در سطح عالی و خارج حوزه برنامه‌های اجرایی در این شب را به دو برنامه ارتقا بخشیدیم و سال گذشته در بیت علامه طباطبایی برنامه همایش نهم طی دو شب با حضور سه مرجع عالی قدر برگزار شد.

دبیر مجمع عالی تفسیر با بیان اینکه اولین روز از همایش چهارشنبه شب در دارالقرآن آیت الله طباطبایی برگزار شد، افزود: یک شب همایش مختص مفسران قرآن و یک شب نیز مختص اساتیدی است که دستی بر مباحث فقه داشته و علاقمند به وارد شدن در حوزه تفسیر هستند.

وی عنوان کرد: در اولین شب این همایش که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، نزدیک به 350 استاد حوزه حضور داشتند و آیت الله العظمی جوادی آملی نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.

دروس تفسیر در حوزه از حدود 240 درس به 320 درس رسیده است

میرکتولی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: با یاری خداوند بزرگ و با تشکیل مدرسه عالی و نیز تکامل آن به مجمع، سال گذشته در ابتدای سال تحصیلی قریب به 240 درس تفسیر در سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم داشتیم که این رقم امسال به 320 درس تفسیر و علوم قرآن رسیده است.

وی خبر داد: برای اولین بار درسنامه تفسیر حوزه منتشر و در اختیار اساتید حوزه قرار گرفته است.

دبیر مجمع عالی تفسیر با بیان اینکه رفته رفته به این سمت حرکت کردیم که ستون درس‌های حوزه را متفاوت کنیم، گفت: اکنون با تلاش و پشتکار دوستان در مجمع عالی تفسیر و تعامل با شورای عالی دو سال است که درس تفسیر در پایه 7، 8، 9 و 10 حوزه رسمیت یافته و به عنوان یکی از سه درس رسمی حضور یافته است.

وی تشکیل کارگروه‌هایی در مجمع عالی تفسیر و ایجاد دوره‌های کوتاه مدت علوم قرآن، تاریخ قرآن و دروس تفسیر را از اقدامات دیگری بیان کرد که ایجاد شده است.