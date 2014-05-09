به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دومین شب از دهمین همایش اساتید تفسیر سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که شامگاه پنج شنبه در مدرسه آیت الله گلپایگانی با حضور اساتید حوزه علمیه برگزار شد، به موضوع "بداء" در قرآن کریم اشاره کرد و اظهار کرد: بداء در عقیده شیعه مقامی دارد و از‌‌ همان ابتدا علمای ما رساله‌های مفصلی در مورد این موضوع نوشته‌اند.

وی با بیان اینکه اعتقاد به بداء یکی از اعتقادات مسلم و صریح قرآنی و حدیثی ما است، گفت: یکی از مسائلی که ایجاد حساسیت کرده است همین مسئله بداء است و اهل سنت آن را به عنوان یک عقیده فاسد و عقیده‌ای که با قرآن و دلایل عقلی سازگار نیست مطرح می‌کنند.

این مرجع تقلید تصریح کرد: بسیاری از علما به این مهم پرداخته‌اند و روایات و کتاب‌هایی که ما در این خصوص داریم شاید از ضروریات اسلام نباشد اما جزو ضروریات شیعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با نگرش و دیدی روشن در قرآن متوجه می‌شویم که بداء را در دو مسئله باید مطالعه کنیم؛ مسئله ثبوت و مسئله اثبات.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه بیشترین فشار در بداء در مسئله ثبوت است، گفت: ‌معنای بداء در ثبوت تعیین سرنوشت با اعمال صحیح است.

عقیده شیعه در مورد بداء این است که انسان بیش از یک تقدیر دارد

وی با بیان اینکه برخلاف عقیده یهود که معتقد بر تقدیر واحد است، تصریح کرد: عقیده شیعه در مورد بداء این است که انسان بیش از یک تقدیر دارد و در قرآن هم آمده است که بشر دو تقدیر دارد که می‌تواند آن را گاهی با اعمال خوب و گاهی با اعمال بد عوض کند.

استاد عالی حوزه با اشاره به این مطلب که در قرآن آیات فراوانی در این مورد آمده است، بار دیگر به سرنوشت انسان اشاره کرد و افزود: ما انسان‌ها نسبت به سرنوشت دستمان بسته نیست و کلید سرنوشت در دست خودمان است و می‌توانیم با اعمالمان آنچه را که رقم خورده است عوض کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مشرکین همیشه با شیعیان دشمن بوده‌اند و بدانید مؤمنین اهل سنت نسبت به شیعه علاقمند هستند و اگر آنها از دید واقعی نگاه کنند قطعا به واقعیت خواهند رسید.

باید در جامعه رجا و امید ایجاد کنیم

آیت الله سبحانی به داستان حضرت یونس اشاره کرد که بنا بود تا قیامت در شکم ماهی بماند، گفت: حضرت یونس با اعمال خود توانست سرنوشت خود را تغیر دهد.

وی بداء را یکی از اعضای تربیت دانست و گفت: اگر بخواهیم جامعه را تقویت کنیم باید در آن جامعه رجا و امید ایجاد کنیم.

این مرجع تقلید افزود: انسان گنهکار هرگز نباید از رحمت خدا نا‌امید شود و بداند روزنه‌های امیدی مانند استغفار، بداء و شفاعت وجود دارد.