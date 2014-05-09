شروط ابومازن برای ازسرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، یک منبع آگاه در تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار با "سوزان رایس" مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا با تمدید مذاکرات سازش به صورت مشروط موافقت کرد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود در این خصوص اظهار داشت ابومازن در نشست روز پنج شنبه با سوزان رایس در رام الله به وی گفت که اگر رژیم صهیونیستی متعهد شود که چهارمین گروه اسرای فلسطینی را آزاد کند و شهرک سازیها در کرانه باختری را به مدت سه ماه به حالت تعلیق درآورد، با تمدید مذاکرات سازش موافقت خواهد کرد.

ابومازن همچنین در این نشست بر پایبندی تشکیلات خودگردان فلسطین به استفاده از راهکارهای سیاسی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در اراضی 1967 و با پایتختی قدس تأکید کرد.

این درحالی است که منبع مذکور هیچ توضیحی راجع به اظهارات رایس در این دیدار ارائه نکرد.

سوزان رایس روز چهارشنبه نیز با "شیمون پرز" و "بنیامین نتانیاهو" رئیس و نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرده بود.

طبق گزارش منابع عربی سفر وی به اراضی اشغالی امروز پایان می یابد.