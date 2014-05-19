68 نفر در حادثه ورزشگاه اوساسونا مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا یکشنبه شب موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد رئال بتیس در ورزشگاه "ال سادار" بگذرد با این حال نتوانست در رقابتهای لالیگا ماندنی شود.

در جریان بازی، فنس های ورزشگاه به دلیل ازدحام جمعیت فرو ریخت که در نتیجه 68 نفر مجروح شدند. 10 نفر از مصدومان به بیمارستان انتقال یافتند و مابقی که دچار آسیب‌دیدگی‌های جزئی شده بودند در همان ورزشگاه مورد مداوا قرار گرفتند.

نکته قابل توجه این است که نیمه دوم این بازی به دلیل این حادثه با تاخیر آغاز شد و فدراسیون فوتبال اسپانیا نیمه دوم بازی‌های دیگر تیم‌هایی که در خطر سقوط داشتند را نیز با تاخیر و همزمان با این بازی آغاز کرد.