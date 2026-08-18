آمریکا در سه طرح برای براندازی جمهوری اسلامی شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب‌الله جانثاری شامگاه سه‌شنبه در صد و هفتاد و یکمین شب تجمع مردم یاسوج، با اشاره به حضور مستمر مردم در این تجمع‌ها اظهار کرد: آنچه امروز در خیابان‌ها و میادین کشور و از جمله یاسوج شاهد آن هستیم، یک کارگاه بزرگ تربیتی، دینی و انقلابی است.

وی افزود: بیش از ۱۷۰ شب است که مردم یاسوج در میدان حضور دارند و در جریان آخرین اخبار و تهدیدات قرار می‌گیرند و با دشمن‌شناسی و دوست‌شناسی، در میدان جهاد تبیین نقش‌آفرینی می‌کنند

«بعثت مردم» در میدان شکل گرفته است

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره نقش مردم در شرایط سخت، گفت: امام راحل فرمودند اگر مشکلات سخت شود، مردم به میدان می‌آیند و کار را تمام می‌کنند؛ امروز بیش از ۱۷۰ شب حضور مردم در خیابان‌ها را می‌توان مصداق همین تعبیر دانست.

وی ادامه داد: وقتی خبرنگار میکروفون را مقابل کودک پنج‌ساله می‌گیرد و او می‌گوید برای مقابله با آمریکا و انتقام خون شهدای خود به میدان آمده است، این یعنی جهاد تبیین و آشنایی نسل جدید با دشمن و دوست.

سردار جانثاری تأکید کرد: حضور مردم در این تجمع‌ها نشان می‌دهد مردم در کنار مسئولان و نیروهای مسلح ایستاده‌اند و از کشور و نظام خود حمایت می‌کنند.

سه سناریو برای براندازی جمهوری اسلامی

جانثاری با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی سه طرح برای براندازی طراحی کرده‌اند، اظهار کرد: طرح نخست که به گفته وی در اندیشکده‌های رژیم صهیونیستی طراحی شده بود، بر پایه حمله نظامی، ورود گروه‌های مسلح به کشور و ایجاد جنگ داخلی استوار بود.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حمله نظامی انجام شد و تعدادی از فرماندهان و دانشمندان کشور به شهادت رسیدند، اما به گفته وی، با پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، این طرح به نتیجه نرسید.

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت ادامه داد: دشمن در ابتدا از جمهوری اسلامی خواست بدون قید و شرط تسلیم شود، اما پس از دریافت پاسخ نظامی، موضوع آتش‌بس را مطرح کرد و این نشان‌دهنده تغییر محاسبات آنها بود.

فشار اقتصادی؛ دومین سناریوی دشمن

معاون هماهنگ‌کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، فشار اقتصادی و ایجاد ناآرامی داخلی را دومین سناریوی دشمن دانست و گفت: در این طرح قرار بود فشار اقتصادی موجب اعتراض مردم و تبدیل اعتراض‌ها به اغتشاش شود و سپس گروه‌های مسلح وارد میدان شوند و همزمان حمله نظامی صورت گیرد.

وی با اشاره به وقایع دی‌ماه، افزود: دشمن تصور می‌کرد با ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی می‌تواند جمهوری اسلامی را با بحران جدی مواجه کند، اما مردم وارد میدان شدند و این طرح نیز به نتیجه نرسید.

«پلن سه»؛ حذف رهبری و فرماندهان نظامی

سردار جانثاری سومین سناریوی ادعایی دشمن را طرح مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و گفت: در این طرح قرار بود همزمان با حمله گسترده، رهبر انقلاب، فرماندهان نیروهای مسلح و ساختار دفاعی کشور هدف قرار گیرند و در مدت کوتاهی کار جمهوری اسلامی تمام شود.

وی با اشاره به پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت: پاسخ ایران به حملات دشمن، بسیار سریع‌تر از آن چیزی بود که آنها تصور می‌کردند و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخ دندان‌شکنی به آمریکا و رژیم صهیونیستی دادند.

فهرست شکست‌های ادعایی دشمن

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن آنچه «شکست‌های دشمن» خواند، اظهار کرد: شکست در براندازی جمهوری اسلامی، فروپاشی نظام، تجزیه کشور، نابودی توان موشکی و هسته‌ای، ایجاد جنگ داخلی، تصرف جزایر خلیج فارس، استفاده از گروه‌های تجزیه‌طلب، ربایش اورانیوم و بازگشایی تنگه هرمز از جمله این موارد است.

وی همچنین گفت: آمریکا در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای و جهانی علیه جمهوری اسلامی نیز موفق نشد و حتی کشورهای اروپایی نیز به طور کامل با این طرح همراه نشدند.

«اگر دشمن شکست نخورده، پس چه اتفاقی افتاده است؟»

معاون هماهنگ‌کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پایان با طرح این پرسش که «اگر دشمن در دستیابی به اهداف خود شکست نخورده، پس چه اتفاقی افتاده است؟»، اظهار کرد: مجموعه این اتفاقات نشان می‌دهد طرح‌های دشمن برای براندازی جمهوری اسلامی به اهداف اعلام‌شده خود نرسیده است.

سردار جانثاری با قدردانی از حضور مردم یاسوج در این تجمع‌ها، بر استمرار حضور مردم و نقش آنان در جهاد تبیین و مقابله با تهدیدات تأکید کرد.