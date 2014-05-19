توجیهات وزیر نیرو درباره بهشت آباد قابل قبول نیست/ به رئیس جمهور شکایت خواهیم کرد

محسن صرامی فروشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به طرح استیضاح وزیر نیرو به دلیل مطرح کردن انتقال آب بهشت آباد از طریق لوله اظهار داشت: برای به نتیجه رسیدن اقداماتی همچون استیضاح همواره رای اکثریت مطرح است و اگر عده ای با نظرات متفاوت دور هم جمع شوند نیازی به این تجمع نیست.



وی با اشاره به اینکه بر این مبنا میان نمایندگان اصفهان نیز انسجام کلی درباره استیضاح وزیر نیرو وجود دارد، گفت: برنامه تلویزیونی "ثریا" را با دقت دنبال کردم که وزیر نیرو در این برنامه بحث تونل را منتفی دانست و برای انتقال آب بهشت آباد از طریق لوله توجیهاتی غیرعلمی و کارشناسی نشده بیان کرد که همگی از موضع ترس و واهمه بود.



نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح تونل بهشت آباد یک طرح کاملا کارشناسی شده است که در آن تمامی موارد مهم همانند تاثیر احداث این تونل بر محیط زیست توسط متبحرترین تیم کارشناسان داخلی و خارجی مدنظر قرار گرفته و برخلاف ادعاهای استان هم جوار با به کاربردن دستگاه های مجهز و پیشرفته TBMحفر این تونل هیچ تاثیری بر خشکی چاه ها نخواهد داشت.



وی ادامه داد: زمانی که یک طرح کارشناسی تصویب می شود مسئولان باید به جای اندیشیدن به موضع گیری های محلی، از سیستم های نظارتی و امنیتی برای به نتیجه رسیدن و اجرای یک طرح کمک بگیرند.



صرامی با اشاره به اینکه وزیر نیرو باید اقدامات خود را بر اساس دلایل مستند کارشناسی انجام دهند، ادامه داد: اجرای هر طرح کارشناسی در هر گوشه کشور موافقان و مخالفانی دارد و اگر قرار باشد که این طرح ها به دلیل مخالفت برخی افراد بی نتیجه بماند، سنگ روی سنگ بند نمی شود و هیچ پیشرفتی را در کشور شاهد نخواهیم بود.



برای انجام طرح های بزرگ در کشور نباید از موضع ترس وارد شویم



وی با تاکید بر اینکه نمی توان به دلیل مخالفت های برخی افراد معدود 11 سال کار کارشناسی برای اجرای تونل بهشت آباد را زیر پا گذاشت، اضافه کرد: به نظر می رسد وزیر نیرو موضع ترس را در قبال این مسئله در پیش گرفته است.



نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان اصفهان بر موضع استیضاح خود تاکید دارند و بدون اندیشیدن به نتیجه استیضاح وظیفه خود را در قبال این موضوع ایفا خواهند کرد.



وی اضافه کرد: این نکته را به وزیر نیرو گوشزد می کنیم که نمایندگان اصفهان تا دو سال دیگر به طرق مختلف از وزارت نیرو حق آبه اصفهان را مطالبه خواهند کرد چراکه هیچ مقامی قابلیت آن را ندارد که طرحی با این سابقه طولانی کارشناسی را منتفی اعلام کند.



نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر مسئله آب اصفهان با استیضاح وزیر قابل حل نباشد باز هم از پای نخواهیم نشست و برای گرفتن حق مردم شهید پرور اصفهان و تامین آب این استان شکایت این موضوع را به ریاست جمهور و حتی رهبر معظم انقلاب خواهیم برد.



صرامی با بیان اینکه انسجام ما برای استیضاح وزیر نیرو جدی است، بیان داشت: پس از پلاکارد بلندکردن نمایندگان استان مجاور درباره تونل بهشت آباد، در نطقی اضطراری خود در مجلس این هشدار را دادم که مجلس جای سخنرانی تبلیغاتی برای آب نیست و مردم فریب برخی سخنان را نخورند چراکه عوام فریبی برای کسب یک صندلی مجلس می تواند شامل تمام استان های منتفع از حوضه زاینده رود باشد.



تصمیم مسئولان به دور از هجمه تبلیغاتی باشد



وی با اشاره به اینکه هر تصمیم مسئولان باید به دور از هجوم تبلیغاتی و عوام فریبی باشد، گفت: تمامی استان های ذی نفع از زاینده رود خشک شده اند بنابراین این مسئله یک جانبه نیست و باید به دنبال برنامه های کلان برای تامین آب تمام استان های حوضه زاینده رود باشیم.