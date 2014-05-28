به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوریان در بازدید از خانه کشتی تجدد اصفهان با اشاره به اینکه اصفهانی‌ها سابقه بسیار درخشانی در رشته کشتی دارند، افزود: کشتی‌گیران این استان در سال‌های گذشته افتخارات بسیار زیادی را در عرصه‌های جهانی و آسیایی برای کشورمان به ارمغان آوردند، اما مدت‌هاست که از دوران اوج خود دور شده‌اند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا این رشته ورزشی در اصفهان بازبه دوران طلایی خود بازگردد.

وی که به دعوت هیات کشتی استان میهمان خانه کشتی تجدد شده بود، با اشاره به اینکه کشتی اصفهان در سال‌های اخیر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی بسیار کمرنگ ظاهر شده است، تصریح کرد: به دلیل حواشی خاصی که در کشتی این استان رخ داده، شاهد فاصله گرفتن ورزشکاران و مربیان از این رشته بوده‌ایم اما با این حال هنوز هم دیر نشده و می‌توان شرایطی ایجاد کرد که کشتی اصفهان دوباره برای کشورمان افتخار آفرین باشد.

قهرمان کشتی جهان و المپیک بر نقش تعیین‌کننده هیأت کشتی اصفهان در گرد هم‌آوردن کشتی‌گیران و مربیان تاکید کرد و ادامه داد: اکنون وظیفه سنگینی بر دوش هیأت کشتی اصفهان قرار دارد تا با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام خواهد داد، بتواند فاصله کشتی اصفهان با کشور را جبران کند و کشتی‌گیران اصفهانی را دوباره در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کند.

قدر امکانات کشتی اصفهان را بدانید

سوریان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نسل فعلی کشتی‌گیر ایرانی در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده که از کمترین امکانات مورد نیاز برای آماده‌سازی برخوردار نبوده،گفت: زمانی که نسل فعلی قهرمان کشتی کشورمان، این رشته ورزشی را به صورت جدی آغاز کردند، امکانات بسیار محدودی در اختیار داشتند اما با غیرت ایرانی موفق شدند نام ایران اسلامی را در سطح بین‌المللی کشتی جهان مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه اصفهان نسبت به دیگر استان‌های کشور از پتانسیل‌ بسیار مطلوب ‌تری در عرصه کشتی برخوردار است، تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های این استان، برخورداری از خانه کشتی تجدد است که شرایط بسیار مطلوبی را برای تمرین، اسکان، بدنسازی و آماده‌سازی کشتی‌گیران برای مسابقات فراهم کرده‌ است و باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد.

اصفهان میزبان اردوهای تیم‌های ملی

دارنده شش مدال جهانی کشتی فرنگی با اشاره به امکانات خانه کشتی تجدد اصفهان افزود: این خانه کشتی تمام نیازهای اردوی تیم‌های ملی را به صورت حرفه‌ای پوشش می‌دهد و بنابراین با مدیران و کادر فنی تیم‌های ملی کشتی رایزنی خواهم کرد تا از این پس اصفهان به عنوان یکی از مقاصد برگزاری اردوی تیم‌های ملی کشتی مطرح باشد.

وی با تاکید بر اینکه اصفهانی‌ها همانند دیگر استان‌های کشتی‌خیز کشورمان استعداد بسیار زیادی در این رشته ورزشی دارند، تصریح کرد: از هیأت کشتی اصفهان می‌خواهم تا به صورت جدی مباحث مرتبط با استعدادیابی را در برنامه‌های خود جای دهد تا در آینده‌ای نزدیک شاهد حضور کشتی‌گیران اصفهانی در رده‌های مختلف تیم‌های ملی باشیم.

