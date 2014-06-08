جانشین جواد نکونام مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه جواد نکونام از تیم فوتبال الکویت جدا شد، مسئولان این باشگاه به فکر خرید یک هافبک خارجی دیگر و پر کردن جای کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران افتادند. در همین رابطه، مسئولان باشگاه الکویت با "لئناندرو دوس سانتوس دِ خسوس" برزیلی ملقب به "ماکِلله" به مذاکره پرداخته و با این هافبک 29 ساله برای فصل آینده به توافق رسیدند.

انتظار می‌رود باشگاه الکویت بعد از انجام تست پزشکی، جزئیات قرارداد با لئاندرو دوس سانتوس را اعلام کند. این بازیکن برزیلی در تیم الکویت جانشین جواد نکونام خواهد شد. نکونام فصل گذشته با عقد قرارداد پنج ماهه از استقلال راهی الکویت شد و بعد از توافق با این باشگاه، به اردوی تیم ملی ایران در اتریش پیوست.