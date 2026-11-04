به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نتایج اولیه انتخابات میان دوره ای آمریکا تا به این لحظه حاکی از آن است که دموکرات ها موفق شدند ۱۱۴ کرسی در مجلس نمایندگان از میان ۴۳۵ کرسی این مجلس را از آن خود کنند.

این در حالی است که جمهوری خواهان تنها ۶۵ کرسی را به دست آورده اند.

همچنین گزارش شده که انی اندروز نامزد دموکرات ها موفق شده دارلین گراهام را در ایالت کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا شکست دهد. دارلین خواهر لیندسی گراهام سناتور محبوب ترامپ با گرایشات ضد ایرانی است که چندی قبل مرد.

علاوه بر این، تالاریکو نامزد دموکرات ها در ایالت تگزاس بعد از شمارش ۵۶ درصد آراء پیشتاز است. همچنین گزارش شده که دموکرات ها دومین کرسی مجلس سنا با پیروزی در ایالت کارولینای جنوبی را از آن خود کرده اند.