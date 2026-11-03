به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت روز ملی محیط‌بان و اختتامیه نمایشگاه «حیات وحش اصفهان به روایت تصویر و تندیس» شامگاه سه‌شنبه با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، مریم کرمانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرمانده یگان حفاظت، محیط‌بانان، همیاران محیط زیست و هنرمندان این حوزه در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهر اصفهان برگزار شد.

در این نشست صمیمی، محیط‌بانان و همیاران دغدغه‌های خود را درباره کمبود تجهیزات، اعتبارات، معیشت و ضرورت حمایت بیشتر مطرح کردند.

محیط‌بانان خط مقدم حفاظت‌ از حیات‌اند

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در این نشست، محیط‌بانان را خط مقدم حفاظت دانست و گفت: آن‌ها فقط نگهبان حیات وحش نیستند؛ نگهبان حق زندگی موجوداتی هستند که زبانی برای دفاع از خود ندارند. ما همیشه صدای انسان‌ها را می‌شنویم اما صدای حیات وحش را کسی نمی‌شنود. هیچ‌کس برای آن‌ها هزینه نمی‌کند و سودی از آن‌ها نمی‌برد اما محیط‌بانان با عشق، علم و بی‌ریایی کار می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از محیطبانان شریف و ایثارگر در راه دفاع از طبیعت شهید شدند و جانشان را فدا کردند، افزود: کار محیط‌بانان یک تعهد ایمانی و اخلاقی و صیانت از مخلوقات الهی است و ارزش آن را نمی‌توان با معیارهای مادی سنجید.

استاندار اصفهان یکی از نکات مهم را بهینه‌سازی آرایش فضای مناطق حفاظت‌شده دانست و گفت: برنامه‌های عملکردی مناطق بسیار بسیار مهم هستند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. گسترش پایش هوشمند نیز ضروری است.

جمالی‌نژاد، محیط‌بانان را سربازان گمنام طبیعت و مرزبانان بی‌سنگر دانست و از اساتیدی چون پرویز جباری و حسن مقیمی به‌خاطر آثار فاخر تندیس‌گری و عکاسی حیات وحش قدردانی کرد و گفت: لازم است اینگونه اقدامات فرهنگی و حفاظتی در اصفهان چند برابر شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه طی این چهل و اندی سال گذشته مدیران غیربومی در محیط زیست اصفهان داشتیم و این اولین بار است که می‌بینم یک مدیر مانند خانم کرمانی هر روز پیگیر امور محیط‌بانان، تجهیزات و امکانات برای آنان و حوزه حفاظت از حیات وحش است.

وی افزود: با محیط زیست استان بیگانه نیستم. طی ۳۴ سالی که در سمت‌های مختلف مسئولیت داشته‌ام، از هیچ‌کدام از مدیران کل پیشین محیط زیست اصفهان چنین پیگیری و دلسوزی‌ای ندیدم. دغدغه ایشان در این مدت محدود بی‌نظیر است.

لزوم تامین اعتبارات برای خرید تجهیزات مورد نیاز محیط‌بانان

در ادامه مریم کرمانی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، گفت: هدف از این نشست صمیمی، قدردانی از محیط‌بانان استان بود. خدا را شکر می‌کنم فرصتی مهیا شد تا با محیط‌بانانی که شاید این چند سال فقط از دور با آن‌ها در ارتباط بودم، ساعتی را با هم باشیم.

وی افزود: نمی‌شود هر کسی ادعا کند من محیط‌بانم. محیط‌بان بودن یعنی چند روز شبانه‌روز دور از خانواده بودن، جایی که حتی موبایل آنتن ندهد، کار در سرما و گرما و ارتفاعات سخت. خیلی سخت است و فقط به عشق طبیعت و حفاظت از حیات وحش انجام می‌شود؛ آن هم با تجهیزات کمی که دارند.

کرمانی ادامه داد: متأسفانه شرایط طوری بوده که تهیه تجهیزات مناسب از ماشین تا تجهیزات شخصی فراهم نبوده اما تلاش شد طی این مدت شوکرهایی خریداری شود. امیدواریم به لطف خدا و عنایت ویژه‌ استاندار، اعتبار خوبی در سال جاری اختصاص پیدا کند تا بتوانیم تجهیزات شخصی مانند شوکر و کیسه‌خواب‌های مناسب تهیه کنیم.

کمبود خودرو دشواری ماموریت محیط‌بانان را دوچندان کرده است

در ادامه رضا نامدار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با گرامیداشت روز ملی محیط‌بان گفت: این استان برخوردار از ۲۳ منطقه حفاظت‌شده رسمی و بیش از ۲.۵ میلیون هکتار عرصه طبیعی ارزشمند تحت مدیریت محیط‌زیست است. حفاظت از این گستره تقریباً تنها با ۱۵۷ محیط‌بان در شیفت‌های مختلف و پاسگاه‌های محیطی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: گستردگی مناطق، محدودیت نیروی انسانی، کمبود خودرو و تجهیزات، مسئولیت و دشواری مأموریت را دوچندان کرده است.

وی تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد تعداد کشفیات نیست، تمام اقداماتی است که در راستای نجات یک گونه از انقراض، حفاظت از حق نسل‌های آینده و پاسداری از سرمایه‌های طبیعی انجام می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان افزود: امیدواریم با حمایت مسئولان، تقویت نیروی انسانی و تأمین تجهیزات، هیچ محیط‌بانی با کمبود امکانات مواجه نباشد و هیچ گونه‌ای در سایه بی‌توجهی آسیب نبیند.

محیط بانان خواستار بهبود وضعیت معیشتی اند

حسین شواخی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان، به نمایندگی از جامعه محیط‌بانان گفت: سال‌هاست مسائلی وجود دارد که همیشه به مقامات بالاتر اشاره می‌کنیم. بحث اعتبارات واقعاً ما را اذیت می‌کند؛ هم از پول اداره، هم از پول منطقه و هم از امتیازاتی که باید به محیط‌بانان برسد.

وی خطاب به استاندار اصفهان افزود: از شما تقاضا دارم به بحث اعتبارات توجه ویژه‌ای داشته باشید. استاندارد سازمانی و آنچه حق دوستان است نباید در مطالبات زیست‌محیطی جا بماند. اگر احکام و مصوبات قابلیت اجرا نداشته باشد، مشکلات حل نمی‌شود. یکی از خواسته‌های جدی من پیگیری جدی برای بهبود وضعیت معیشتی و تجهیزاتی محیط‌بانان است.

همیاران محیط‌زیست را حمایت کنید

مسیح گلبخش، همیار محیط زیست، نیز در این مراسم گفت: ما همیاران بیشتر دوست داشتیم بین همیاران محبت و برابری باشد و با هم کار کنیم. تعداد همیاران خیلی کم است. افراد صادق و بی‌توقعی هستند که با علاقه فعالیت می‌کنند. اگر بتوان حداقل منفعت مالی مانند بیمه یا مزایایی شبیه آنچه محیط‌بانان دارند در نظر گرفت، بهتر می‌توانند ادامه دهند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط همیاران با اداره افزود: مهم‌ترین چیزی که یک همیار باید داشته باشد و متأسفانه کمتر شده، رابطه‌ی نزدیک با اداره است. چنین جلساتی خیلی خوب است و باید بیشتر برگزار شود.

گلبخش در بخش دیگری از سخنان خود خواستار حفظ مریم کرمانی در سمت مدیریت محیط زیست استان شد و تأکید کرد که استمرار حضور مدیری که دغدغه‌مندانه پیگیر امور محیط‌بانان و حفاظت است، برای محیط زیست اصفهان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اصفهان در پایان این مراسم از محیط‌بانان و همیاران و هنرمندان محیط زیست استان تقدیر کرد.