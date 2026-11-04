به گزارش خبرنگار مهرریال حجت‌الاسلام‌ و المسلمین عبدالله حاجی‌صادقی صبح چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان بوشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره)، بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، به روشنی فرمودند که خداوند مردم را مبعوث می‌کند و مردم کار را به پایان می‌رسانند؛ امروز ملت بزرگ ایران در میدان عمل این حقیقت را به اثبات رسانده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و ناکامی‌های اخیر دشمنان افزود: دشمن روزی تصور می‌کرد در مدت سه روز به اهداف خود دست می‌یابد، اما اکنون پس از گذشت بیش از هشت ماه در باتلاق منطقه گرفتار شده و برای نجات خود راهی نمی‌یابد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با تأکید بر تداوم مقاومت ملت ایران تصریح کرد: مردم تاکنون مسیر را به بهترین شکل پیش برده‌اند و به لطف الهی، گام‌های پایانی را نیز با همین عزم و اراده برخواهند داشت.

حاجی‌صادقی در پایان با تأکید بر نصرت الهی و عزم جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: به توفیق الهی، رژیم صهیونیستی را نابود خواهیم کرد و آمریکا را نیز از منطقه بیرون خواهیم راند.