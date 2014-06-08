به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بازار مسکن در شهر تهران در رکود قرار دارد و به جز متقاضیانی با قدرت خرید بیشتر، دیگر متقاضیان در بازار حضور ندارند، زیرا هنوز هم با وجود کاهش قیمت‌ها، نرخ‌ها بیش از توان خرید مردم است؛ به همین جهت برخی از فعالان بازار مسکن پیش بینی می‌کنند که احتمال افزایش قیمت چندبرابری در این بازار نیست.

براین اساس، فعالان بازار مسکن معتقدند با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و گرانی مسکن در سال‌های گذشته، متقاضی واقعی زیادی در بازار مسکن نیست؛ بنابراین احتمال اینکه مسکن با گرانی چندبرابری مواجه شود، وجود ندارد.

به گفته این فعالان، در حال حاضر نسبت عرضه و تقاضای مسکن در کشور یکسان شده و گرانی مسکن از حد توان خرید مردم گذشته است؛ بنابراین احتمال اینکه بازهم قیمت‌ها با افزایش چندبرابری مواجه شود، بسیار کم است.

البته افزایش متعادل قیمت‌ها به شرطی است که تغییرات خاصی در سیاست‌های اقتصادی و نرخ دیگر بازارها اتفاق نیافتد؛ به این دلیل که بازار مسکن به شدت تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت است و هرگونه تغییرات قیمتی در دیگر بازارهای سرمایه‌ای می‌تواند قیمت‌ها را در بخش مسکن افزایش دهد.

نرخ آپارتمان‌های 60 متری در تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، آپارتمان دو خوابه با متراژ 63 متر در پیروزی شکوفه با پارکینگ و انباری 220 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در جردن ولیعصر واحدی با همین متراژ و یک خوابه 565 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

واحد دیگری با مساحت 61 متر و دوخوابه با پارکینگ در پونک بلوار عدل هم با 239 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در شریعتی کلیم کاشانی واحدی دو خوابه با پارکینگ و انباری 260 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در جنت آباد آپارتمانی 65 متری و دوخوابه نوساز متری 4 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده است و در امیرآباد شمال فاطمی واحدی 63 متری و یک خوابه با عمر 7 ساله 370 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

همچنین در کاشانی شاهین جنوبی واحدی 63 متری و دوخوابه با پارکینگ و انباری 280 میلیون تومان فروخته می‌شود و در نارمک میدان صدم واحدی 64 متری با عمر 12 ساله و پارکینگ و انباری متری 4 میلیون و 300 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

برای آپارتمانی 65 متری و دوخوابه با عمر 4 ساله با پارکینگ در منطقه پونک 300 میلیون تومان تعیین شده است و در طرشت شمالی واحدی 64 متری و دوخوابه، نوساز با پارکینگ و انباری 253 میلیون تومان فروخته می‌شود.

واحد دیگری در فردوس غرب با 62 متر مساحت و نوساز با تمامی امکانات 300 میلیون تومن قیمت گذاری شده است و در خاوران شهید سجادی واحدی 61 متری با عمر 3 ساله و پارکینگ و انباری 135 میلیون تومان به فروش می‌رسد.