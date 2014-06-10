به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، کوین ایپیسی شایعاتی را که مبنی بر ایفای نقش او در فیلم بعدی جیمز باند طرح شده است، رد کرد.

اسپیسی گفت نمی فهمم چرا مردم این چیزها را می‌نویسند. به من هیچ نقشی پبیشنهاد نشده و هرگز یک خط از متن آن را نخوانده ام و قرار هم نیست در فیلم بعدی جیمز باند نقشی داشته باشم.

در حالی که سم مندز به عنوان کارگردان بیست و چهارمین فیلم جیمز باند تثبیت شده و پس از موفقیت هایی که با «اسکای فال» در سال 2012 نصیب وی شد دوباره بر صندلی کارگردان می نشیند، اسپیسی گفت نمی‌دانم چه کسی این شایعات را می‌سازد.

«اسکای فال» به پردرآمدترین فیلم جیمز باندی در باکس آفیس بریتانیا بدل شد و بیش از یک میلیارد دلار در بازار جهانی فروش کرد.

دوستی و همکاری نزدیک اسپیسی با سم مندز که در فیلم «زیبای آمریکایی» در سال 1999 جایزه اسکار را نیز نصیب خود کرد و نیز همکاری در پروژه ریچارد سوم شکسپیر احتمالا از دلایلی است که موجب ایجاد چنین شایعاتی شده است.

اسپیسی گفت واقعا حتی اگر هم او چنین چیزی را خواسته باشد، چیزی به من نگفته است. من حتی نمی دانم که واقعا چنین نقشی در این فیلم وجود داشته باشد.

نقش اخیر اسپیسی در نمایشی شکسپیری به کارگردانی سم مندز در قالب فیلم مستند «حال: در بال های یک صحنه جهانی» نیز ساخته شده است. این فیلم بازیگران تئاتر «ریچارد سوم» را دنبال می کند. این نمایش کار خود را از لندن آغاز کرد و به موقعیت های مختلفی در سراسر دنیا از جمله دوحه، سنگاپور، سیدنی، ناپل و شهرهای دیگر نیز رفت و در پایان کار خود را در شهر نیویورک به اتمام رساند.

کوین اسپیسی در حال حاضر در یک نمایش تک‌نفره به نام «کلارنس دارو» حضور دارد که آخرین نمایش او به عنوان مدیر هنری 10 ساله تئاتر اولد ویک لندن خواهد بود. او می گوید تصمیم ساخت یک مستند سینمایی به جای یک نمایشنامه صحنه ای بسیار آسان بود. او گفت: خب، اینطور هم نبود که نمی خواستیم از نمایشنامه فیلم بگیریم. فقط نتوانستیم پول مورد نیازش را جمع آوری کنیم. پاسخ صادقانه این سوال همین است.

همچنین سریال سیاسی «خانه پوشالی» نیز با نقش آفرینی خارق العاده اسپیسی در نقش اصلی سریال، یعنی فرانک آندروود، باری دیگر و برای فصل سوم به زودی به شبکه نت فلیکس بازخواهد گشت. اسپیسی اقرار کرده است که دقیقا نمی داند این سریال تا چ زمانی ادامه خواهد داشت، اما گفته که بسیار از آن لذت می برد. او گفت: به نظر می رسد که تماشاچیان هم مانند من از آن لذت می برند، بنابراین دلیلی نمی بینم که این سریال نتواند مدتی ادامه پیدا کند.