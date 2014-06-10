به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره جام جهانی فوتبال از 12 ژوئن تا 13 ژوئیه 2014 در کشور برزیل برگزار می‌شود اما افتتاحیه امسال بازی‌ها شکل متفاوتی خواهد داشت تا نشانی از عصر تکنولوژی و فناوری های پیشرفته باشد.

مجله فرانسوی ساینس با عنوان "شلیک بازی ها به سبکی متفاوت" به جزئیات افتتاحیه این دوره از مسابقات پرداخته است. در مراسم روز افتتاحیه، یک جوان برزیلی دارای معلولیت حرکتی با کمک رباتی هوشمند که ساخته دانشمندان برزیلی است از روی صندلی چرخ دار خود بلند می‌شود و در وسط زمین بازی مسابقات شروع به حرکت می‌کند تا به طور سنتی و رسمی بازی‌ها آغاز شوند.

"میگوئل نیکوللیس" پزشک و عصب شناس مشهور برزیلی می گوید: "این اولین باری است که یک ربات و اسکلت خارجی تحت فعالیت مغز انسان کنترل و حرکت می‌کند."

هویت فاش نشده جوان برزیلی

هویت فرد آغاز کننده بازی های جام جهانی هنوز اعلام نشده و کسی به درستی نمی داند که این جوان برزیلی یک خانم است یا آقا؟ اما به خوبی می‌دانیم که این جوان برای لحظاتی فلج بودن خود را به فراموشی می‌سپارد و از روی صندلی خود بلند می‌شود و در برابر میلیاردها چشم که به او خیره شده اند به روی زانوان خود می‌ایستد و در وسط زمین شروع به حرکت می‌کند. جوان برزیلی ایستادن روی پاهای خود را مدیون تحقیق 156 پزشک و محقق از سراسر دنیاست که تحت سرپرستی دکتر "میگوئل نیکوللیس" فعالیت کرده اند.

این تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر نیکوللیس در سال 2008 میلادی و در دانشگاه" دوک" واقع در ایالت کالیفرنیای آمریکا تحقیقاتی را با عنوان "مغز و ماشین" روی یک میمون آغاز کرده بودند. این تحقیقات با هدف انجام فعالیت های مکانیکی با استفاده از نیروی ذهنی انجام شد و مغز میمون را به دست روباتیک متصل کردند.

اعضای اصلی ربات جدید جام جهانی

اما این ربات جدید از سه بخش اصلی تشکیل شده است: پوشش محافظ خارجی، یک کامپیوتر و یک الکترو کاسکت؛ باید گفت این نخستین باری است که یک ربات تحت فرمان ذهن انسان بوده و شخص با تن کردن این ربات اسکلتی می تواند حرکات آن را به کمک نیروی ذهنی کنترل کند.

اسکلت خارجی که این جوان برزیلی بر تن می کند از میله‌های فلزی تشکیل شده تا تحمل پاها و همینطور حرکت و ایستادن روی زانوان را داشته باشد. دستگاه هدست یا محفظه‌ای که نیکوللیس روی سر جوان برزیلی قرار داده تمام حرکات، فکر، احساس و هیجانات جوان را به صورت امواج الکترونیکی منتشر می‌کند. تمام امواج به دستگاهی که در ناحیه کمر این جوان متصل شده، انتقال و سپس دستورات لازم برای حرکت یا ایستادن صادر می‌شود .

دکتر نیکوللیس درباره چگونگی ساخت این ربات اسکلتی گفت: " ایده و طرح اولیه این پوشش و محافظ خارجی در سال 2002 میلادی و درست در زمانی که ساخت قطعات روباتیک را آغاز کرده بودیم به ذهنم خطور کرده و طرح اولیه ربات امروزی به آن زمان بر می‌گردد."