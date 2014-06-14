  1. بین الملل
  2. تحرکات داعش در عراق
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۴۹

عمار حکیم:

عراق را به گورستان داعشی ها تبدیل خواهیم کرد

عراق را به گورستان داعشی ها تبدیل خواهیم کرد

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در سخنانی اعلام کرد که این کشور را به گورستان داعشی ها تبدیل خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با سخنرانی در یکی از پادگان های داوطلبانه مردم این کشور گفت: عراق به گورستان گروه تروریستی داعش تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه گفت که از اهل سنت، مسیحیان و ایزدی ها همچون اهل تشیع دفاع خواهد کرد.

حکیم خاطرنشان کرد: همه باید بدانند ما به دنبال پروژه همزیستی در عراق هستیم و نسبت به احقاق حقوق کسی که حقش ضایع شده است اهتمام می ورزیم.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق افزود: عراق به دوران گذشته و دیکتاتوری و نیز کودتاهای نظامی بازنخواهد گشت و به داعشی ها و تروریست ها مجال جولان در کشور را نخواهیم داد.

کد مطلب 2310828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه