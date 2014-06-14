اخبار ضد و نقیض درباره مذاکرات ایران و آمریکا در خصوص عراق/هارف: گفتگویی انجام نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، "ماری هارف" اعلام کرد که واشنگتن و تهران درباره بحران عراق گفتگو نمی کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرد که آمریکا پیش از این هم گفته است که تمام همسایه های عراق از جمله ایران نباید کاری کنند که به بی ثباتی عراق دامن بزند و باید از تلاش برای گسترش هرگونه تنش فرقه ای خودداری کنند.

ماری هارف با اشاره به مذاکرات دو روزه نمایندگان ایران و آمریکا در ژنو تاکید کرد که در این مذاکرات تنها مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران مطرح شده است.

در این میان خبرگزاری رويترز به نقل از يک مقام بلندپايه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ممکن است در راستای کمک به دولت عراق تمايل به همکاری با واشنگتن داشته باشد.

رویترز به نقل از این مقام ایرانی که نام وی را ذکر نکرده می نویسد: بحث و گفتگو بین سران جمهوری اسلامی ایران در خصوص اين ايده (همکاری ايران و آمريکا در مورد بحران عراق) در جریان است. ما آماده هستیم با آمريکايی ها برای پايان دادن به ناارامی در خاورميانه همکاری کنيم.

رويترز اضافه کرده که تحليلگران می گويند، ايران برای کمک به دولت نوری المالکی در راستای مقابله با حملات گروه های تروریستی تجهيزات نظامی و همچنين مشاوره در اختيار دولت عراق قرار می دهد،‌ ولی نيروی نظامی به اين کشور اعزام نمی کند.

روز چهارشنبه روزنامه وال استريت ژورنال چاپ آمريکا در گزارشی خبر داده بود که دو گردان از نيروهای سپاه پاسداران برای مقابله با گروه داعش و حمايت از بغداد و شهرهای کربلا و نجف، از مرزهای غربی به خاک عراق اعزام شده اند.

این خبر به سرعت از سوی مقامات ایرانی تکذیب شد.