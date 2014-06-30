تعریف و تمجید معاون سیما از مدیر شبکه 3

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در آغاز دور دوم بازدید از شبکه‌های سیما به همراه مدیران ستادی این معاونت از مجموعه شبکه 3 سیما بازدید کرد و در جلسه شورای مدیران این شبکه حضور یافت. معاون سیما در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی کارکنان این شبکه تاکید کرد: شبکه 3 باید همچنان جذاب، پربیننده و بدرخشد.

وی حفظ مخاطب کنونی و جذب مخاطب جدید را گفتمان اصلی شبکه 3 و نوآوری و خلاقیت را لازمه تحقق این مهم دانست و برخورداری شبکه 3 از مدیران و کارکنان جوان و پویا را عامل جذب مخاطب توصیف کرد.

دارابی در ادامه تولید بهترین مجموعه‌های نمایشی با معیار سبک زندگی اسلامی ایرانی، مجموعه‌های طنز و کمدی، مسابقات جذاب برای نسل جوان و تدارک ویژه برای اعیاد و وفیات را از اولویت‌های شبکه 3 عنوان کرد.

پاسخگویی به سؤالات جوانان در حوزه دین، فرهنگ و اجتماع، توجه به ظرفیت‌های تصویری در تولید برنامه‌ها، استمرار تولید و پخش برنامه‌های طنز جذاب، تولید مستندهای اجتماعی و جانمایی پیام‌ها در مجموعه‌های تلویزیونی از دیگر موضوعاتی بود که معاون سیما توجه به آنها را در تولید برنامه‌ها لازم دانست.

وی با تأکید بر اینکه باید گفتمان امید به آینده و احساس غرور به گذشته در همه تولیدات سیما توجه شود گفت: همواره به این امید داریم که شبکه 3 سیما برای آینده و تولیدات بهتر و برتر برنامه‌ریزی کنند.

دارابی با قدردانی از تلاش موثر همکاران شبکه 3 سیما در خصوص جام جهانی، مسابقات والیبال و ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد مدیران جوان این شبکه موفقیت هر چه بیشتر این شبکه پویا و موفق را هدف‌گذاری کنند.

معاون سیما مدیر شبکه 3 سیما را پاک دست، امین، شجاع و متعهد به ضوابط سازمان صدا و سیما و آرمان‌های انقلاب دانست و از تلاش‌های وی برای رشد و تعالی شبکه 3 سیما قدردانی کرد.

مدیریت و کار جهادی ویژگی بارز مدیران و کارکنان شبکه 3



پیش از سخنان معاون رسانه ملی در امور سیما، مجید زین‌العابدین مدیر شبکه 3 گزارشی از فعالیت‌های این شبکه ارائه کرد.

وی مدیریت و کار جهادی را از ویژگی‌های مدیران و کارکنان شبکه 3 سیما دانست و با تاکید بر اهتمام و همت جمعی برای نوآوری و خلاقیت در برنامه سازی و تولید بهتر و برتر گفت: شبکه 3 سیما از شبکه‌های درخشان و تأثیر گذار سازمان است که در این مهم جایگاه خوبی دارد و تمام کوشش همکاران بر حفظ این جایگاه و رشد و تعالی آن است.

زین العابدین موفقیت مدیران در چابک سازی شبکه 3، برخورداری از مدیران جوان و پویا و استفاده از ظرفیت رسانه‌های مجازی را از ویژگی‌های این شبکه توصیف کرد و افزود: سایت شبکه 3 سیما در میان 200 هزار سایت فارسی زبان رتبه 234 را از آن خود کرده است.

مدیر شبکه 3 سیما یادآور شد: مدیران و همکاران شبکه 3 بر این باورند که مردم فقط شبکه 3 را می‌بینند و با این تفکر سعی می‌کنند که بهترین آرا را برای مخاطبان ارائه کنند.

تمام صداوسیما را شبکه 3 می‌بینیم

جلیل عرفان منش قائم مقام شبکه 3 سیما نیز در این مراسم گفت: ضمن تاکید بر ضرورت همگرایی با همه شبکه‌های سیما نگاه مسئولانه به شبکه 3 سیما را داریم. چراکه هر شبکه به میزان مخاطبانی که دارد و به همان میزان مسئول است. شبکه 3 ماموریت‌های خود را با دقت و هوشمندی بیشتر انجام می‌دهد تا مخاطبان خود را حفظ و مخاطبان جدید را نیز جذب کند.

اهتمام شبکه 3 بر ترویج ارزش‌های دینی و معنوی



مدیر گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه سه ترویج ارزش‌های دینی و معنوی از جمله توکل و توسل روزی حلال و حقوق شهروندی را اهتمام برنامه سازان این گروه دانست.

محمد تورنگ تبلیغ مفاهیم عالی حوزه‌های دینی و مذهبی در ساختار‌های مختلف برنامه سازی، ترویج رفتار مختلصانه، حق گویی و حق طلب و اخلاق مداری را از دیگر محورهای مورد توجه در تولید آثار تلویزیونی شبکه سه سیما برشمرد.

مردم لحظه به لحظه شبکه را رصد می‌کنند



همچنین در این مراسم مدیر پخش شبکه سه سیما گفت: مردم لحظه به لحظه شبکه سه سیما را رصد می‌کنند و این مهم حساسیت کار پخش را بالا می‌برد.

احسان شیعه سرعت عمل بالا، دقت نظر زیاد و کار جهادی را از ویژگی‌های همکاران پخش شبکه سه سیما توصیف کرد.

مستند‌های اجتماعی و مسابقات متعدد برای بعد از ماه رمضان

مدیر گروه اجتماعی شبکه 3 سیما گفت: این گروه چندین مستند اجتماعی و مسابقات تلویزیونی را برای پخش در بعد از ماه مبارک رمضان تدارک دیده است.

شریعت پناهی پخش مستندهایی در خصوص آسیب‌های اجتماعی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و چند مسابقه برای تابستان بعد از ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود.

وی برنامه‌های گفتگو محور با حضور جوانان نخبه، مخترع و مبتکر، برنامه‌هایی درخصوص مد و لباس، مضر است و آثار سوء برنامه‌های ماهواره‌ای، نیز پس از ماه صیام شروع می‌شود.

شریعت پناهی تأکید کرد: بعد از ماه مبارک رمضان برنامه‌های صبحگاهی شبکه سه نیز متحول می‌شود.

مسابقه زنده تلفنی پس از ماه رمضان



مدیر گروه سرگرمی و تفریحات سالم شبکه سه سیما از مسابقه زنده تلفنی در شبکه سه سیما خبر داد و گفت : این مسابقات پس از ماه مبارک رمضان هر روز پخش می‌شود.



به گفته مهرعلی برنامه ریزی و طراحی برنامه‌های قاصدک، آلبوم 3، مسابقه حرکت و برکت، برنامه‌هایی در خصوص کتاب و کتابخوانی و گذر آنالوگ به دیجیتال تلویزیون از دیگر دستور کارهای این گروه است.

سال 93 سال پرکار گروه ورزش شبکه سه



مدیر گروه ورزش شبکه سه سال 93 را سال پرکار- ورزشی شبکه سه سیما توصیف کرد.





حسین آقازمانی مسابقات جام جهانی فوتبال، والیبال، بسکتبال، وزنه برداری، جام ملت‌های آسیا و لیگ برتر فوتبال را از جمله برنامه‌های ورزشی سال 93 دانست که شبکه سه آن را پوشش می‌دهد.

تولید و فنی شبکه 3 نیازمند نیروی انسانی



مدیر تولید و فنی شبکه سه سیما گفت: تولید و فنی شبکه سه سیما با توجه به بازنشسته شدن برخی از همکاران نیازمند نیروی انسانی است. پژمان محمدی همچنین تأمین باکس‌های استدارد را برای این شبکه خواستار شد.



وی تلاش همکاران تولید و فنی را ستود و گفت به کارکنان تولید و فنی شبکه سه با حداقل امکانات و یا حداکثر توان کار جهادی می‌کنند.

ضرورت تجهیز شبکه 3 به سامانه آرشیو دیجیتال



جوکار ، مدیر آرشیو شبکه سه سیما بر ضرورت تجهیز شبکه سه سیما به سامانه آرشیو دیجیتال تاکید کرد و گفت: تحقق این مهم سبب می‌شود که تولید منابع به خوبی انجام و به روز شود و آرشیو بتواند خدمات بهتری ارائه کند.

260 روز سریال آماده پخش برای سال 93

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه گفت: تا پایان سال 260 روز سریال برای پخش آماده داریم و در این فصول مشکلی وجود ندارد. محمدرضا شریفی تحقق این مهم را مرهون برنامه ریزی دو سالانه ای دانست که معاون سیما بر آن تاکید کرده بود.

18 مرداد زمان آغاز پخش «شمعدونی»

وی افزود: پس از پایان مجموعه تلویزیونی هفت سنگ و از 18 مرداد پخش مجموعه تلویزیونی «شمعدانی» آغاز می‌شود.

شریفی مجموعه‌های تلویزیونی در دست اقدام تا پایان سال 93 را نیز بر شمرد.

پیام نمای شبکه 3 همراه با دقت و صحت



امامی مدیر پیام نمای شبکه سه گفت: پیام نمای شبکه سه با دقت و صحت اطلاع رسانی می‌کند و به نیاز مخاطبان پاسخ می‌دهد. قسمت زیادی از مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری حل شده و مطالب به روز رسانی شده است.

مجله اقتصادی در دستور کار شبکه سه



رامین شمسایی، مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه سه سیما رویکردهای اقتصادی شبکه سه سیما را در حال رشد توصیف کرد و گفت: مجله اقتصاد و اقتصاد سلامت در دستور کار این گروه و مجله ارتباطات نیز در حوزه دانش در حال انجام است.

فعال تر شدن شبکه سه در فضای مجازی



مدیر روابط عمومی شبکه سه از فعال تر شدن شبکه سه در فضای مجازی خبر داد



محمودرضا منتظری استقبال شایسته مردم از سایت شبکه سه را فرصت مغتنمی برای حضور موثرتر در این عرصه رسانه ای توصیف کرد.

امید و آگاهی سرلوحه گروه سیاسی شبکه سه



محمدعلی گنجی مدیر گروه سیاسی شبکه سه گفت: امید و آگاهی سرلوحه تولید برنامه‌های سیاسی شبکه سه سیما است. وی برنامه «متن و حاشیه» و «هفت روز» را از جمله برنامه‌های گروه سیاسی شبکه سه بر شمرد.

6841 ساعت برنامه در سال 92 حاصل کار شبکه سه



مظهری مدیر اطلاعات برنامه‌ ریزی شبکه سه سیما گفت : شبکه سه سیما تولیدات خود را از 4747 ساعت در سال 91 به 6841 ساعت در سال 92 رسانده است.

ضرورت دسترسی آنلاین به آرشیو



نیک اندیش مدیر تأمین برنامه شبکه سه دسترسی آنلاین به آرشیو را ضروری دانست و گفت: این امکان سرعت کار را بالا می برد. وی همچنین رفع مشکلات خرید رایت تولیدات خارجی را خواستار شد.

شبکه سه حلقه وصل شبکه‌های تلویزیونی نسل اول و نسل جدید



فاطمی مدیرکل طرح و برنامه معاونت سیما شبکه سه را شبکه جوان، موفق و حلقه وصل شبکه‌های نسل اول و نسل جدید تلویزیون توصیف کرد. وی افزود: این شبکه می‌تواند در حوزه طرح و برنامه نیز بدرخشد و الگو شود. شایسته است که هیچ کار و برنامه‌ای بدون مطالعه و طرح شروع نشود.

وی توجه به فیلمنامه را ضروری دانست و گفت شورای نمایش با حضور کارشناسان بیشتر جدی تر وارد کار شود و بر متن مجموعه‌های نمایشی به عنوان عامل مهم جذابیت توجه کند.



مدیر کل طرح و برنامه معاونت سیما تولید کار با کیفیت را در جذب مخاطب موثر دانست و توجه به تدوین خلاقانه و بالابردن اهتمام عوامل تولید را بر خلق اثر معناگرا و موثر خواستار شد.

سپاس فدراسیون جهانی والیبال از عملکرد صداوسیما



رییس مرکز تولید و فنی معاونت سیما با اشاره به اظهار رضایت و سپاس فدراسیون جهانی والیبال از عملکرد صداوسیما درخصوص مسابقات جهانی والیبال گفت: این عملکرد تاثیری بر آمادگی ایران برای میزبان فینال مسابقات والیبال است.

شعبان پور همچنین ابراز امیدواری کرد استودیوی گلستان برای ضبط مسابقات شبکه سه تجهیز شود.

استفاده بهینه از اعتبارات در شبکه 3 سیما



توکلی زاده مدیرکل اداری و مالی معاونت سیما از رعایت نرخ برنامه سازی و استفاده خوب و بهینه شبکه سه از اعتبارات اختصاص یافته قدردانی کرد.