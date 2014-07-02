جزئیات جایزه ادبی 10 میلیونی مهدی آذریزدی

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: در پی انتشار خبری مبنی بر اهداء جایزه‌ای ادبی با عنوان مهدی آذریزدی، نویسنده و بنیانگذار ادبیات کودک و نوجوان درایران که بازتارب گسترده‌ای در سایت‌های خبری داشته و ختی برخی مبلغ آن 50 میلیون تومان عنوان کردند، برخی از برگزارکنندگان این جایزه ادبی در صدد توضیح در مورد چگونگی اهداء این جایزه بر آمدند.

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شواری اسلامی در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه مهدی آذریزدی از شخصیت‌های ملی کشور و استان به شمار می‌رود با پیگیری دوستان تصمیم گرفتیم تا یک کار ماندگار در اندازه ملی برای وی انجام دهیم و ظرفیت‌های استان را نیز برای اجرای آن به کار ببیندیم.

وی در ادامه از تصویب کلیات برگزاری این جایزه با همکاری نهادهای فرهنگی استان خبر داد و تصریح کرد: این مراسم به طور کامل از سوی بخش خصوصی برپا خواهد شد ولی دستور و اجازه اهداء این جایزه از وزیر سابق و فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته شده است.

از سوی دیگر علی دهقانی دبیر اجرایی این جایزه ادبی نوپا نیز درباره چگونگی اهداء آن گفت: برای اهدای این جایزه ادبی یک هیئت علمی را با کمک شورای کتاب کودک تشکیل داده‌ایم و این هیئت در نهایت گروه داوران جایزه را به ما معرفی خواهد کرد و پس از آن فراخوان جایزه نیز داده خواهد شد. در حال حاضر هم دبیرخانه‌ای با مجوز و حمایت وزارت ارشاد برای جایزه تشکیل داده شده است و نشان و پوستر این جایزه طراحی و رونمایی شده است.

وی موسسه فرهنگی ریحانةالرسول و دفتر مطالعات میرزا محمد کاظمینی(مستقر در شهر یزد) را نهادهای حامی این جایزه ادبی معرفی کرد و تصریح کرد: مجور اهداء این جایزه ادبی از وزارت ارشاد اخذ شده است.

دهقانی تاکید کرد: این جایزه ادبی تصمیم دارد در حوزه بازنویسی و باز‌آفرینی برای کودک و نوجوان و نیز تصویر‌سازی هرساله هنرمندان و نویسندگان برتر کشور را معرفی کند.

وی افزود: نخستین دوره این جایزه ادبی 27 اسفند ماه سال جاری مصادف با سالروز میلاد مهدی‌آذریزدی اهداء خواهد شد اما دوره‌های بعد برگزاری آن به روز هجدهم تیرماه هر سال که سالروز درگذشت وی و روز ملی ادبیات کودک و نوجوان است منتقل خواهد شد.

وی همچنین با تکذیب میلغ 50 میلیون تومانی این جایزه گفت: کل جایزه در نظرگرفته شده برای این مراسم از لحاظ نقدی 10 میلیون تومان است.

دهقانی همچنین گفت: ما از نظر تشکیلات برگزار کننده هیچ ارتباطی با بنیاد موسوم به مهدی آذریزدی نداریم هرچند که این بنیاد از اساس چارت و تشکیلات قانونی ندارد در حالی که موسسه فرهنگی ریحانةالرسول و دفتر مطالعات میرزا محمد کاظمینی دو مرجع قانونی ثبت شده به شمار می‌روند.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که پنجمین سالگرد درگذشت مهدی آذریزدی که مصادف با 18 تیرماه سال جاری است پیش رو است و تاکنون هیچ کدام از نهادهای متولی حوزه ادبیات (دولتی و بخش خصوصی) برنامه مشخصی را برای بزرگداشت آن اعلام نکرده‌اند.

هجدهم تیرماه از سال 1390 و با تصویب شورای فرهنگ عمومی در تقویم ملی ایران با عنوان روز ملی ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شده است.