دو نشست و یک بیانیه برای پاسداشت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان!

به گزارش خبرنگار مهر، 18 تیرماه، روز درگذشت مهدی آذریزدی، روز ملی ادبیات کودک نامگذاری شده است. پنج سال از درگذشت بنیان‌گذار داستان‌نویسی کودک و نوجوان در ایران می‌گذارد و در این پنج سال، روز ملی ادبیات کودک همچون روز جهانی آن در سکوت و بی‌خبری گذشته است. انگار برای هیچ نهاد وسازمانی، نه کودک اهمیت دارد نه شعر و ادبیات او.

پیش از این خبرگزاری مهر، گزارشی منتشر کرده بود که «پنجمین سالگرد درگذشت مهدی آذریزدی بی هیچ برنامه‌ای در راه است»؛ در آن گزارش آمده بود که هیچ برنامه‌ای برای مهدی آذریزدی از سوی متولیان فرهنگی شهر یزد در زادگاه او تدارک دیده نشده است.

پنج سال پیش، مسئولان وقت ارشاد یزد از ساخت یک بنیاد فرهنگی برای مهدی آذریزدی و مقبره‌ای برای نویسنده مجموعه به‌یادماندنی«قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» خبر دادند اما هیچ‌کدام از این وعده و وعیدها تاکنون محقق نشده است.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، یک تشکل مدنی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۷۷ شکل گرفته و اکنون تعداد اعضای آن به بیش از ۴۰۰ نفر می‌رسد.

حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان، ایجاد زمینه‌های لازم برای ارائه و نشر آثار ارزنده، تلاش برای معرفی آثار تازه، ایجاد تعامل میان نویسندگان و ناشران مختلف با یکدیگر، بهره‌گیری از تسهیلات قانونی، اعطای وام، بیمه نویسندگان و… از جمله اهداف شکل‌گیری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بوده و هست.

و اما انجمن نویسندگان کودک و نوجوان که یکی از فعالیت‌هایش تنها به برگزاری دو نشست همزمان با روزملی ادبیات کودک بسنده کرده است. یک روز 15 تیر، میزگردی باهمکاری خبرگزاری ایسنا درباره «نقش ادبیات کودک ونوجوان در فرایند تعلیم و تربیت» برگزار می شود. دراین میز گرد مناف یحیی پور، دکتر حسین اسکندری و محبوبه نجف‌خانی حضور دارند.

به گفته معصومه انصاریان، دبیر و سخنگوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، ضرورت پرداختن به چنین موضوعی به عدم توجه شایسته به ادبیات کودک در سیستم آموزش رسمی کشور برمی‌گردد. متاسفانه برخی مسئولان نظام آموزشی تصور می‌کنند ادبیات جز وقت‌گذرانی و سرگرمی، فایده دیگری ندارد و نباید اجازه داد بچه‌ها با مطالعه آن وقتشان را هدر بدهند. تا آنجا که در نمایشگاه بین المللی کتاب برخی از اولیا، دانش آموزان را به سمت غرفه‌ کتاب‌های کمک درسی هدایت می‌کردند و بچه‌ها را حتی از نگاه کردن گذری به کتاب‌های داستان و شعر و... محروم می کردند چه برسد به انتخاب و خرید آن.

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همچنین ازبرگزاری میزگرد دیگری در محل انجمن نویسندگان کودک ونوجوان خبر داد و افزود: این میز گرد با عنوان «کودک واقعی، کودک رسمی» 19 تیرماه برگزار می‌شود. در این میز گرد حسین بکایی، شکوه حاج نصرالله و فریبا نباتی حضور خواهند داشت. ساعت برگزاری میز گرد 18 تا 20 خواهد بود. این برنامه فرصتی فراهم می‌کند تا دیدگاه‌های متفاوت درباره مفهوم کودکی معرفی و به بحث گذاشته شود.

انصاریان در پاسخ به این‌که آیا تمام فعالیت‌های انجمن در روز ملی ادبیات کودک به برگزاری دو نشست محدود می‌شود گفت: نه بیانیه‌ای هم صادر می‌شود.