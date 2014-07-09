به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان همزمان با 18 تیرماه، روز بزرگداشت مهدی آذریزدی و روز ملی ادبیات کودک، بیانیهای را با عنوان«کودک واقعی، جای دیگری است» صادر و در آن به مواردی برای رشد این گونه از ادبیات اشاره کرده است. در این بیانیه آمده:
انتخاب یک روز به عنوان روز ملی ادبیات کودک و نوجوان از سوی مجموعه سیاستگذاران فرهنگی، یش از هرچیز نشانه مبارکی میتواند باشد از آگاهی سطوح بالای تصمیمگیری فرهنگی نسبت به میزان اهمیت و تاثیرگذاری حوزه ادبیات کودک و نوجوان، در فرهنگ عمومی و روند ارتقای سطح آگاهی و سواد عمومی در کشور. اگرچه چند و چون و نحوه انتخاب ، میتواند مورد گفتوگو و بحث قرار گیرد، اما انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران، وظیفه خود میداند فرارسیدن این روز را به اعضای خود، عموم فعالان ادبیات کودک و نوجوان و مخاطبان پر شمار ادبیات کودک ونوجوان کشورمان تبریک گفته و به همین مناسبت نکاتی را درباره شکل و میزان
حضور عمومی نویسندگان و پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان با مردم در میان بگذارد:
یک) حیات آثار هنری و ادبی، به میزان استقبال مخاطبان از این آثار، و پیوند و همدلی پدیدآورندگان و مخاطبان آن وابسته است. ادبیات کودک و نوجوان نیز، به عنوان ادبیاتی با قشر مخاطبان ویژه از این حکم کلی مستثنا نیست. اگر خواهان ادبیات کودک و نوجوانی هستیم که از قوت و فراگیری بیشتری برخوردار باشد و بتواند در عرصههای بینالمللی بدرخشد، بیش از هرچیز باید به دنبال تقویت ارتباط بین پدیدآورندگان و مخاطبان این گونه از ادبیات باشیم و راههای ارتباطی آنان را بگشاییم. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نمایندگی از اعضای خود، برای ارتباط هرچه بیشتر با کودک و نوجوان امروزمان اعلام آمادگی میکند. ما نویسندگان، شاعران، مترجمان و پژوهشگران ادبیات کودک و نوجوان آمادهایم با حضور در مدارس، کلاس های درس، مراکز فرهنگی و هنری و هر جمع و محفل دیگری که مخاطبانمان در آن حضور دارند، سخنان آنان را بشنویم و آثار خود را به آنها عرضه کنیم. ما معتقدیم ادبیات کودک و نوجوان، جز از طریق شناخت صحیح کودک امروز و گوش فرادادن و فهمیدن او، راهی برای رشد پیش رو ندارد و بنابراین میدانیم که چارهی کارمان جز تلاش برای دست دوستی دادن با کودک امروز، نیازها، دغدغهها و انگیزههایش نخواهد بود.
دو) سوگمندانه یادآوری میکنیم که در تمام این سالها، درهاي مدارس به روی ما نویسندگان کودک و نوجوان بسته بوده است و جز در مواردی خاص و مناسبتی، از حجم عظیم آثار تولیدی در حوزهی کودک و نوجوان، در نظام آموزشی کشورمان استفاده نشده است. به باور ما، همین راه بسته ارتباطی میان مدارس و نویسندگان، باعث شده است که نظام آموزشی کشور، به تدریج از نیازهای واقعی کودک امروز فاصله گرفته و تصور اصیل و واقعی از کودک را، با برساختهای مصنوعی و آموزشی تحت عنوان «دانش آموز»، جابهجا کند. شاید یادآوری این نکته در این روز ملی، بهجا باشد که «تمام دانشآموزان مدارس، کودک یا نوجوان نیزهستند» و نادیدهگرفتن اقتضائات این واقعیت، میتواند نظام آموزشی را به بیراهه بکشاند. ما به عنوان کسانی که زندگی حرفهای خود را صرف تولید آثار ادبی و مکتوب برای کودکان و نوجوانان کردهاند، آمادهایم تا میان مفهوم «دانش آموز» و کودک و نوجوان واقعی امروز کشورمان آشتی برقرار کنیم. ما آمادهایم با حضور در مدارس و سر کلاس ها، جان و روح ادبیات زنده و معاصر را در کلاس های درس جاری کنیم، و به کلاس و مدرسه، رنگی نو، متفاوت و سرزندهتر ببخشیم. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، هماکنون با تشکیل میز آموزش و پرورش، به سهم خود برای برقراری آشتی میان مدارس و نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان، تلاش کرده است و در همین جا اطمینان میدهد که کمترین نشانهی تمایل و گرایش نظام آموزش کشور برای استفاده از تجارب، آثار و فعالیتهای خود را به فال نیک خواهد گرفت، و آماده هرشکلی از همکاری با نظام آموزشی کشور و مجموعه مدارس خواهد بود.
سه) حفظ حقوق کودک و مراقبت از دوران کودکی، از بزرگترین دغدغههای نویسندگان کودک و نوجوان بوده است. در روزهای اخیر، اخباری از تجاوز به این حقوق و نادیدهگرفتن حداقلهای حیاتی برای امنیت کودکان در محیطهای آموزشی در رسانهها منتشر شده که اعضای انجمن را به شدت نگران ساخته است. ما وظیفه خود میدانیم که به مناسبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، از تمام مسئولان، نهادهای نظارتی و اجرایی ، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی بخواهیم در حفظ همهجانبهی حقوق و امنیت کودکان کشورمان تلاش کنند و با پیگیری اخبار منتشره تا کشف حقیقت و مجازات خاطیان احتمالی، از هیچ تلاشی دریغ نکنند. حتی تصور حقیقت داشتن شایعات و اخبار منتشره، نگران کننده و تاثربرانگیز مینماید، امیدواریم با پیگیری و کشف حقیقت، نگرانیها رفع شده و بار دیگر لبخند بر لب ما و آرامش به دل کودکان کشورمان بازگردد.
چهار) روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، وقتی میتواند به تمامی به جشن تبدیل شود که برخی دغدغههای صنفی و حرفهای، که سال هاست ما نویسندگان و پدیدآورندگان را در تنگنا قرار داده، رفع شود. علاوه بر مسایل و ابهامات پیرامون ممیزی در ادبیات کودک و نوجوان کشورمان، که پیش از این بارها از طریق بیانیهها و اعلام مواضع درباره آن سخن گفتهایم، مسایلی همچون حقوق صنفی نویسندگان کودک و نوجوان، مسایل مربوط به بیمه و مالیات نویسندگان، رعایت حق مولف و کپی رایت در کشور و حق یکسان و برابر تمام سلایق و گرایشهای قانونی برای تولید و نشر آثار ادبی کودک و نوجوان، از مصادیقی است که تا تحقق آنها صورت نپذیرد، نمیتوان با آرامش و اطمینان جشنی برای روز ملی ادبیات کودک و نوجوان گرفت.
پنج) و در پایان اینکه، خوشحالیم که روزی در کشورمان به ما، تولیدکنندگان ادبیات کودک و نوجوان اختصاص یافته است. خوشحالیم که در کنار هم، میتوانیم به مجموع دستاوردهای این شاخه از ادبیات در کشورمان افتخار کنیم و سالانه حضور درخشان آن را در عرصههای بینالمللی به چشم ببینیم. خوشحالیم در جامعهای زندگی میکنیم که هنوز در آن، نقش ادبیات به رسمیت شناخته میشود و از سوی بالاترین نهادهای سیاستگذاری و مدیریت فرهنگی، برای ترویج و رشد آن برنامهریزی و تلاش میشود. خوشحالیم که به عنوان فراگیرترین نهاد در ادبیات کودک و نوجوان کشورمان، هویت صنفی خود را حفظ کرده و در تمام سال های حیات خود، توانستهایم مستقل و مردمی باقی بمانیم و امیدواریم به دیدن روزی که در آن، نقش ادبیات کودک و نوجوان در پرورش و رشد کودکان سرزمینمان بیشتر و موثرتر از یک روز در تقویم رسمی کشور باشد.
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