به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان عصر امروز با حضور نویسندگان و دست اندرکاران این جشنواره در مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

حمید نوایی لواسانی دبیر این جشنواره در ابتدای برنامه گفت: روز ملی ادبیات کودکان و نوجوانان روز یادآوری و پی گیری مطالبات ادبیات کودک و نوجوان و پاسداشت زحمات عزیزانی است که برای رشد و آگاهی مردان و زنان آینده تلاش می‌کنند.

وی افزود دبیرخانه این جشنواره در فروردین 92 کارش را با فراخوان آغاز کرد که در نتیجه 812 عنوان کتاب داستان و غیر داستان به دبیرخانه رسید این دوره جشنواره هرچند نسبت به دوره‌های دوسالانه رشد بیشتری داشته اما بدون شک نشان دهنده همه دستاوردهای ادبیات کودک و نوجوان نیست البته بی توجهی ناشران در ارسال آثارشان هم مشکلی است که درباره اش چاره اندیشی شود.

این نویسنده ادامه داد: به این ترتیب 212 عنوان کتاب کودک و نوجوان و 561 عنوان خردسال در دبیرخانه بررسی شدند که بیشترین سهم برای کتابهای علمی و آموزشی و کمترین متعلق به شعر نوجوان و نمایشنامه کودک و نوجوان بود. داوری آثار در سه مرحله انجام شد و 36 کارشناس از 28 اردیبهشت 92 کار بررسی آثار را آغاز کردند آثار دبیر جشنواره و همچنین کل داورها نیز در روند داوری کنار گذاشتند در کل 21 جلسه داوری با حضور دبیران علمی و اجرایی برگزار شد و در 25 خرداد کار داوری به پایان رسید.

نوایی لواسانی گفت: جوایز در 5 سطح مدال پرنده، برگزیده، تقدیری، ویژه و تلاش اهدا خواهد شد سال 91 هم چون سالهای گذشته در حوزه ادبیات داستانی با فراز و نشیب و بیم و امیدهایی روبرو بوده است چند سالی است که بومی سازی از ترجمه‌های آثار خارجی به کتابهای تالیفی هم راه پیدا کرده است عده‌ای به تولید این گونه کتابها اقدام کردند که بیشتر از آنکه مخاطب محور باشند، دارای اندیشه اقتصادی هستند. این کتاب سازیها بدون نظر فنی و کارشناسی صورت می‌گیرند.

وی ادامه داد: در بخش داستان تالیفی کودکان و خردسالان جای داستانهای بومی خالی است و برخی نویسندگان با سهل انگاری در طرح و ساده انگاری اندیشه بچه‌ها، کتابهای بی کیفیتی تولید می‌کنند. امیدوارم با ایجاد دبیرخانه دائمی این جشنواره شاهد بالندگی آثار آن باشیم.

در ادامه این مراسم سید صادق رضایی مدیرعامل پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: امیدوارم این فرهنگ که همه بخشهای مملکت اعم از خصوصی و دولتی بتوانند به طور جدی تر در حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعالیت کنند ایجاد شود. بر همین اساس امسال جشنواره دوسالانه کودک را به صورت سالانه برگزار کردیم. امیدوارم برگزاری هفته گرامیداشت ادبیات کودک و نوجوان در 31 استان کشور هم تا سال آینده انجام شود امسال برخی از کانونهای استانی به طور خودجوش این برنامه‌های هفتگی را برگزار کردند که تا سال آینده توقع داریم همه شعبه‌های کانون کشور این کار را انجام دهند.

وی گفت: چراغ دبیرخانه هم امسال قطعا خاموش نمی‌شود و دست اندرکاران جشنواره از همین الان بررسی آثار مربوط به سال 92 را آغاز می‌کنند.

رضایی گفت: 18 تیر در واقع روز گرامیداشت مهدی آذر یزدی نیست بلکه بهانه خوبی است تا به ادبیات کودک و نوجوان توجه بیشتری شود شاید خدا خواسته بود که نام آذری یزدی بماند وقتی ایشان به یزد رفت و خانه در اختیار قرار دادند آن خانه به کانون پرورش فکری شماره 2 استان یزد تبدیل شد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: اگر داشته‌های دوران کودکی و نوجوانی را هدایت کنیم سرمایه عظیم اجتماعی برای بزرگسالی خواهیم داشت. ایجاد چنین باوری در بزرگسالان محقق نمی‌شود مگر اینکه این القائات در کودکی و نوجوانی انجام شود؛ آنهم توسط ادبیات، موسیقی، هنر و ... آیا گمان می‌کنید به بزرگسالان که ما هستیم می‌شود بخشنامه کرد تا از ضرب المثلها استفاده کنند؟ چنین امری ممکن نیست. چون ضرب المثل اصلا خالق ندارد و مردم گاهی برخی شعرها را آنقدر تکرار می‌کنند که مفهومشان ضرب المثل می‌شود و تبدیل به فرهنگ مردم می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر قائل هستیم که باید در فرهنگ نقشی ایفا کنیم و سوالمان این است که این نقش ایفا کردن باید چگونه باشد باید بدانیم که فرهنگ سازی متعلق به کودکی و نوجوانی است. اگر می‌خواهیم القایی داشته باشیم که بچه‌ها از عمق جانشان حرف ما را گوش کنند، باید از راه ادبیات عبور کنیم و آن ادبیات هم ادبیات کودک و نوجوان است. اگر چنین کنیم به فربهی و چاقی ادبیات بزرگسال خودمان کمک کرده ایم اگر می‌خواهیم جهانی فکر کنیم و در همه بخش‌ها و حوزه‌ها محتوای فکری ما را مورد توجه قرار دهند باید آنچه را که در دل کودکان جهانی است جهانی کنیم و آن امیال فطری است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری در ادامه گفت: ما در این راه منت هنرمندان را می‌کشیم، ارتباطی برقرار می‌شود و در نتیجه در این میان علم و دانش تولید می‌شود؛ بدون اینکه تکلیفی بین نویسنده و مخاطب وجود داشته باشد. ما تقسیم بندیهایی را که در این زمینه وجود دارد قبول داریم یعنی اینکه معیار ادبیات کودک و نوجوان از دل کتابهای خود شما بیرون می‌آید بیش از 70 تا 80 درصد داشته‌های ما در این زمینه به تجربه نویسندگان مان بر می‌گردد هیچ کدام هم جایگزین ندارد در طرحی مانند طرح رمان نوجوان امروز هم بارها اشاره کرده ایم که ضلع تکرار نشدنی چنین طرحی نویسندگانش هستند.

رضایی در پایان با اشاره به موضوع ترجمه کتاب‌های کودک و نوجوان گفت: ما از ترجمه بدمان نمی‌آید ولی باید حد و اندازه داشته باشد ما نمی‌خواهیم بچه‌ها را از آثار روز دنیا بی اطلاع بگذاریم اما باید در خدمت مولفین باشیم. از طرفی دیگر بچه‌ها واقعا به آثار تالیفی با منشا و اقلیم دریایی و کویری کشورمان علاقه دارند. اگر می‌خواهیم بچه‌ها ایران را دوست داشته باشند نباید به آنها موضوع انشا بدهیم. ما برای همین اینجا جمع شده‌ایم. راه حل مورد نظر این است که این محبت از طریق ادبیات و هنر در دل آنها ایجاد کنیم.