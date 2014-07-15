واحدهای فروش مرغ زنده در حومه شهر یاسوج جمع آوری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رشید غفاری بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنفی شهر یاسوج به خبرنگاران گفت: این واحدهای مشکلات عدیده بهداشتی برای شهروندان ایجاد کرده اند.

وی بیان کرد: تاکنون چندین مرتبه به این صنوف غیر بهداشتی اخطار داده شده است اما همچنان بر فروش مرغ زنده اصرار دارند.

غفاری بیان داشت: طرح جمع آوری اماکن فروش مرغ زنده در شهر یاسوج با همکاری نیروی انتظامی، دامپزشکی و شهرداری انجام شده و تا جمع آوری کامل این واحدها ادامه دارد.

رئیس مرکز بهداشت استان همچنین از بازدیدهای مستمر و دوره ای کارشناسان بهداشتی از اماکن فروش موادغذایی در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این طرح ویژه در راستای سلامت شهروندان در این ماه مبارک انجام می شود.

پلمپ یک واحد زولبیا فروشی در یاسوج

وی افزود: در استای اجرای این طرح که از آغاز ماه مبارک رمضان آغاز شده یک واحد فروش زولبیا و بامیه در شهر یاسوج پلمپ شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اضافه کرد: این واحد اقدام به تولید و فروش زولبیا و بامیه بدون اخذ مجوز بهداشتی کرده بود که تعطیل و پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.

غفاری بر عدم خرید مواد غذایی مورد نیاز روزه داران از اماکن فاقد مشخصات بهداشتی تاکید کرد.

این مسئول همچنین از آغاز طرح مبارزه با عرضه و فروش مواد دخانی در استان خبرداد.

غفاری گفت: این طرح در دو مرحله اجرا می شود و در مرحله اول قلیانها جمع آوری می شوند و در مرحله دوم اماکن عرضه و استعمال قلیان پلمپ خواهند شد.

وی با بیان اینکه عرضه و فروش قلیان در اماکن عمومی ممنوع است، اظهار داشت: در این طرح از قهوه خانه ها، پارکها و فضای سبز، باغات و تالارهای تفریحی و .. بازدید مستمر به عمل می آید.