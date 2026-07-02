سید محسن اسدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته کارشناسان بهداشت محیط در چندین نوبت با همکاری نیروی انتظامی، شهرداری، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول از بام یاسوج بازدید کرده‌اند.

وی افزود: با وجود تذکرات مکرر، اخطارهای قانونی و تأکید بر رعایت ضوابط بهداشتی، متأسفانه تعدادی از عرضه‌کنندگان همچنان بدون رعایت الزامات قانونی و بهداشتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد با بیان اینکه عرضه مواد غذایی و دخانی در اماکن فاقد مجوز و بدون رعایت شرایط نگهداری، بهداشت فردی و استانداردهای لازم، سلامت شهروندان را تهدید می‌کند، تصریح کرد: این موضوع به‌ویژه سلامت کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد و مرکز بهداشت در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه این اخطار، آخرین فرصت برای متخلفان است، گفت: در صورت ادامه فعالیت غیرمجاز، پرونده افراد متخلف بدون هیچ‌گونه ارفاقی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد و علاوه بر جمع‌آوری و توقیف اقلام، تمامی اقدامات قانونی مطابق مقررات بهداشتی و صنفی انجام می‌شود.

اسدی همچنین از شهرداری، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول خواست با تداوم همکاری‌های بین‌بخشی، زمینه ساماندهی کامل محدوده بام شهر یاسوج و حذف عرضه‌های غیرمجاز را فراهم کنند.

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد در پایان با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است، از شهروندان خواست از خرید مواد غذایی و دخانی از دست‌فروشان و مراکز فاقد مجوز خودداری کرده و هرگونه تخلف بهداشتی را برای رسیدگی به مرکز بهداشت گزارش دهند.