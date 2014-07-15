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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۲۱:۴۵

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ پاسخ پرسپولیس را داد

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ پاسخ پرسپولیس را داد

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران در باره قرعه کشی لیگ چهاردهم گفت: برنامه مسابقات تیم ها به گونه ای تنظیم شده است که اکثر تیم های حاضر در این مسابقات یک هفته در میان به عنوان میزبان و میهمان انتخاب شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال، غلامرضا بهروان در این رابطه گفت: سرپرستان تیم های حاضر در این مسابقات برای آگاهی از برنامه صحیح این رقابت‌ها به سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران مراجعه کنند تا دچار اشتباه در برنامه ریزی‌های خود نشوند.

وی درباره اظهار نظر محمد پنجعلی  سرپرست پرسپولیس در مورد برنامه ریزی مسابقات لیگ گفت: این موضوع صحت ندارد و پرسپولیس به ترتیب درهفته چهارم میهمان ملوان بندر انزلی، در هفته پنجم میزبان پدیده مشهد، در هفته ششم میهمان صبای قم در هفته هفتم میزبان تراکتور سازی تبریز و در هفته هشتم نیز میزبان نفت مسجد سلیمان خواهد بود.

این مقام مسئول تاکید کرد: پرسپولیس همچنین در هفته های یازدهم تا سیزدهم نیز به ترتیب در اصفهان با سپاهان، در تهران با سایپا و در تهران با پیکان بازی خواهد کرد.

کد مطلب 2332526

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