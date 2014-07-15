رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ پاسخ پرسپولیس را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال، غلامرضا بهروان در این رابطه گفت: سرپرستان تیم های حاضر در این مسابقات برای آگاهی از برنامه صحیح این رقابت‌ها به سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران مراجعه کنند تا دچار اشتباه در برنامه ریزی‌های خود نشوند.

وی درباره اظهار نظر محمد پنجعلی سرپرست پرسپولیس در مورد برنامه ریزی مسابقات لیگ گفت: این موضوع صحت ندارد و پرسپولیس به ترتیب درهفته چهارم میهمان ملوان بندر انزلی، در هفته پنجم میزبان پدیده مشهد، در هفته ششم میهمان صبای قم در هفته هفتم میزبان تراکتور سازی تبریز و در هفته هشتم نیز میزبان نفت مسجد سلیمان خواهد بود.

این مقام مسئول تاکید کرد: پرسپولیس همچنین در هفته های یازدهم تا سیزدهم نیز به ترتیب در اصفهان با سپاهان، در تهران با سایپا و در تهران با پیکان بازی خواهد کرد.