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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۹

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه آغاز شد

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه آغاز شد

رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور ترکیه در خارج از این کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، امروز اتباع ترکیه ای خارج از کشور  برای انتخاب رئیس جمهوری آینده کشورشان پای صندوق های رای رفتند.

انتخابلات ریاست جمهوری ترکیه قرار است در 10 اوت (19 مرداد) در این کشور برگزار شود اما رای گیری در خارج از این کشور امروز آغاز شده است و در مجموع 42 مرکز برای جمع آوری آرای اتباع ترکیه در خارج از این کشور آغاز به کار کرده است.

رئیس جمهوری ترکیه پیش از این با رای نمایندگان پارلمان انتخاب می شد اما این بار برای نخستین بار رئیس جمهور این کشور به طور مستقیم با رای مردم انتخاب می شود.

کد مطلب 2338602

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