درگیری در دیاربکر ترکیه 3 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه پیمان صلح امضا شده میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان چندان محکم نیست روزنامه حریت از درگیری نیروهای امنیتی ترکیه با مردم استان دیاربکر خبر می دهد.

این درگیری به دلیل اقدام نیروهای امنیتی برای از میان برداشتن مجسمه "محسن (ماحسن)کورکماز" یکی از بنیانگذاران پ ک ک آغاز شد و در نتیجه آن یک نفر کشته و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

روز گذشته دادگاه دیاربکر حکم به تخریب این مجسمه در منطقه "لیک" این استان داد. این تصمیم دادگاه در پی درخواستی بود که در روز یکشنبه 17 آگوست فرماندار دیاربکر مطرح کرده بود.

گویا هر ساله مراسمی در محل مجسمه محسن کورکماز برگزار می شود اما مقامات ترکیه این مراسم را علیه امنیت ملی کشورشان می دانند. لازم به ذکر است کورکماز در سال 1986 در درگیری با نیروهای امنیتی ترکیه کشته شد.

پ ک ک برای کسب استقلال از ترکیه، به مدت 30 سال دست به مبارزه مسلحانه زد اما در سال گذشته قرارداد صلحی میان دولت و این حزب که از سوی آمریکا و اروپا در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته است امضا شد.