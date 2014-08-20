تشکر رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن از علی کفاشیان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داینی رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن با ارسال نامه‌ای به علی کفاشیان ادامه همکاری دو کشور را در راستای پیشرفت فوتبال آسیا ارزشمند دانست.

وی در ادامه این نامه‌اش نوشت:" جا دارد تا از این فرصت استفاده کرده و بابت میزبانی شما در برگزاری مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری دوجانبه فدراسیون فوتبال ایران و ژاپن، تشکر و قدردانی کنم."

همچنین وی ادامه همکاری ایران و ژاپن را در جهت پیشرفت و توسعه فوتبال دو کشور و در نهایت عاملی در جهت کمک به پیشرفت فوتبال آسیا تلقی کرد و گفت:" مجددا از مهمانوازی گرم و خاطره انگیز شما تشکر می کنم و در آینده ای نزدیک منتظر حضور شما در ژاپن هستم."