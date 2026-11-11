به گزارش خبرگزاری مهر، آرمین سالک مقصودی، با رد باور رایج درباره وجود سیانور در بدن و دُم مارمولک‌ها، گفت: شواهد علمی معتبری برای تأیید این ادعا وجود ندارد و جدا شدن دُم مارمولک نیز نوعی سازوکار دفاعی طبیعی برای فرار از شکارچیان است.

وی با اشاره به اینکه شواهد آزمایشگاهی و علمی کافی برای اثبات وجود سیانور در بدن یا دم مارمولک‌ها وجود ندارد، افزود: بدن این خزندگان، مانند سایر حیواناتی که در محیط‌های مختلف تردد می‌کنند، ممکن است حامل باکتری‌هایی مانند سالمونلا باشد که موضوعی مرتبط با آلودگی میکروبی است و ارتباطی با وجود سیانور ندارد.