نادر بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار طلا و سکه اظهار کرد: از ابتدای هفته جاری بازار طلا و سکه روند کاهشی را تجربه کرده و این کاهش قیمت تحت تأثیر سه عامل اصلی شامل نوسانات و تغییرات قیمت طلا در بازارهای جهانی، کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی و همچنین انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی بوده است.

وی افزود: مجموعه این عوامل موجب شده قیمت طلا و سکه در بازار داخلی کاهش پیدا کند؛ به‌طوری‌که قیمت سکه به کانال ۲۵۱ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار به کانال ۲۵ میلیون تومان وارد شده است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلای تهران با اشاره به تأثیر مستقیم نرخ ارز بر بازار طلا تصریح کرد: کاهش نرخ دلار در بازار آزاد یکی از عوامل مهم در افت قیمت طلا و سکه است؛ چراکه قیمت ارز تأثیر مستقیمی بر بهای طلا در بازار داخلی دارد و هرگونه کاهش یا افزایش در نرخ ارز می‌تواند بازار طلا و سکه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

بذرافشان ادامه داد: در شرایط فعلی بازار با التهاب خاصی مواجه نیست و روند نسبتا باثباتی را دنبال می‌کند. در حال حاضر شاهد ثبات نسبی خوبی در بازار هستیم و مردم می‌توانند با توجه به نیاز و شرایط خود معاملاتشان را انجام دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم وضعیت فعلی بازار به عوامل مختلفی از جمله تحولات بازار جهانی طلا، روند نرخ ارز و اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی بستگی دارد و این متغیرها همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر قیمت طلا و سکه خواهند داشت.