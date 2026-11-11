به گزارش خبرنگار مهر، علی باستی صبح چهارشنبه در نخستین کنفرانس بین‌المللی دوسالانه تاریخ علم کوشیار گیلانی با اشاره به جایگاه برجسته این دانشمند ایرانی در تاریخ علم اظهار کرد: گردهمایی پژوهشگران و صاحب‌نظران برای بررسی آثار و دستاوردهای شخصیتی که حدود هزار سال پیش می‌زیسته، نشان‌دهنده ماندگاری اندیشه‌های علمی و تأثیرگذاری آن‌ها در گذر زمان است.

وی افزود: عمر انسان محدود است، اما اندیشه‌های علمی و خلاقانه می‌توانند فراتر از نسل‌ها و حتی قرن‌ها باقی بمانند و زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های جدید علمی شوند.

رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به زیست علمی کوشیار گیلانی در قرن چهارم و پنجم هجری قمری تصریح کرد: وی در دوره‌ای زندگی می‌کرد که ایران در حوزه‌های مختلف علمی از جمله ریاضیات، نجوم، فلسفه و پزشکی از جایگاه برجسته‌ای برخوردار بود و دستاوردهای دانشمندان ایرانی از مرزهای جغرافیایی فراتر می‌رفت.

باستی ادامه داد: کوشیار گیلانی نیز در حوزه علوم بنیادین، به‌ویژه ریاضیات و نجوم، اقدامات مؤثر و ماندگاری انجام داد که از جمله آن‌ها می‌توان به آثار و پژوهش‌های وی در حوزه حساب و نظام ده‌دهی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گیلان علاوه بر ظرفیت‌های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی، از پیشینه‌ای غنی در حوزه علم و اندیشه برخوردار است، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی نشان می‌دهد که این استان در سده‌های گذشته نیز خاستگاه دانش، خلاقیت و نوآوری بوده و معرفی چهره‌هایی همچون کوشیار گیلانی می‌تواند به تقویت هویت علمی و فرهنگی منطقه کمک کند.

رئیس دانشگاه گیلان همچنین با قدردانی از پژوهشگران و محققانی که در زمینه شناسایی و بررسی آثار کوشیار گیلانی فعالیت کرده‌اند، اظهار کرد: شناخت دقیق‌تر بزرگان علمی گذشته حاصل سال‌ها تلاش و پژوهش محققانی است که آثار و دستاوردهای آنان را مورد کنکاش قرار داده‌اند.

وی در همین زمینه از تلاش‌های علمی دکتر باقری، پژوهشگر تاریخ علم و از چهره‌های فعال در حوزه مطالعات کوشیار گیلانی، قدردانی کرد و گفت: این پژوهشگر از فرزندان گیلان هستند که تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در این استان گذرانده و در سال ۱۳۴۸ در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شدند.

باستی افزود: علاقه‌مندیشان به ریاضیات، نجوم و شناخت میراث علمی نیاکان، زمینه ادامه تحصیل و انجام پژوهش‌های تخصصی درباره آثار کوشیار گیلانی را در دانشگاه اوترخت هلند فراهم کرد. دکتر باقری همچنین عضو وابسته پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران بوده و سابقه سردبیری نشریه تاریخ علم را در کارنامه علمی خود دارد.

وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت پیوند میان میراث علمی گذشته و نیازهای پژوهشی امروز تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های علمی به مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و الزامات نیاز دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نیروی انسانی متخصص، امکانات پژوهشی، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، کتابخانه‌ها و ارتباطات بین‌المللی اشاره کرد.

رئیس دانشگاه گیلان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت علمی، تقویت اعتمادبه‌نفس و هویت علمی جامعه است، افزود: اگر بتوانیم هویت علمی خود را تقویت کنیم، زمینه افزایش اعتمادبه‌نفس و انگیزه پژوهش در نسل آینده نیز فراهم خواهد شد.

باستی تأکید کرد: برگزاری کنفرانس‌هایی با محوریت دانشمندان برجسته ایرانی، به‌ویژه کوشیار گیلانی، این پیام را به دانشجویان و نسل جوان منتقل می‌کند که دانشمندان ایرانی در هزار سال گذشته، با وجود محدودیت امکانات آن دوران، دستاوردهای بزرگی در شناخت جهان، طبیعت و آسمان داشته‌اند.

وی در پایان گفت: امروز با برخورداری از فناوری‌های نوین، امکانات گسترده پژوهشی و ظرفیت‌هایی همچون هوش مصنوعی، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه دانش و انجام پژوهش‌های اثرگذار فراهم شده است و نسل جدید می‌تواند با تکیه بر میراث علمی گذشتگان، دستاوردهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور رقم بزند.