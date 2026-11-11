ستار همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط استقلال گفت: آبی پوشان در این فصل با بختیاری زاده منسجم و پرقدرت ظاهر شده اند و در تیم یک وحدت و همدلی و اتحاد بوجود آمده و همه اصول در تیم بخوبی رعایت شده و با توجه به اینکه پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان بسته است اما این تیم بهترین نتایج را کسب کرده است.

وی ادامه داد : هواداران از عملکرد کادرفنی و بازیکنان راضی هستند و بخوبی از تیم محبوب خود حمایت می‌کنند. استقلال هم در لیگ برتر و هم لیگ نخبگان با قدرت ظاهر شده و سهراب نشان داده که مربی با دانشی است و توانسته از بازی های بزرگ سربلند بیرون بیاید ولی تنها مشکل تیم کمبود بازیکن و خستگی زیاد بخاطر فشار بازی‌ها است که اثرات خود را نشان داده و اگر این روند ادامه پیدا کند کار برای استقلال سخت تر خواهد شد.

استقلال به دو فوروارد نیاز دارد

کارشناس فوتبال در مورد عملکرد خط حمله و دفاع استقلال گفت : بحث فوروارد بدلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان نیاز به صبر و تحمل دارد. مهاجمان استقلال مثل کوشکی و سحرخیزان و آزادی بازیکنان خوبی هستند و تلاش زیادی هم برای موفقیت استقلال می‌کنند اما در زدن ضربات نهایی دقت لازم را ندارند و نتوانسته اند رضایت اهالی فوتبال را برآورده کنند. استقلال به دو فوروارد حرفه ای نیاز دارد تا بتوانند از پاس‌های طلایی آسانی و ماشاریپوف استفاده کرده و دروازه حریفان را باز کنند.

وی در مورد عملکرد مدافعان استقلال هم گفت: خط دفاع استقلال برخلاف سال گذشته مطمئن کار کرده و اجازه نداده دروازه تهدید شود البته نباید از آمادگی خوب فرعباسی هم به راحتی بگذریم. خط دفاع به یک هماهنگی خوب رسیده و شکل دفاعی استقلال بخوبی ترسیم شده. مدافعان شناخت و درک خوبی از هم دارند و اگر بعضی اشتباهات را انجام ندهند در ادامه عملکرد بهتری خواهند داشت.





برنامه های مدیر عامل جدید مشخص نیست



همدانی در مورد انتخاب مدیر عامل جدید استقلال گفت: قبل از هر حرفی باید از زحمات تاجرنیا تشکر کنیم که تلاش بسیاری برای موفقیت استقلال انجام داد. در خصوص مدیر عامل جدید هم باید زود قضاوت نکنیم چون نمی‌دانیم چه برنامه هایی در سر دارد و چگونه می‌خواهد استقلال را مدیریت کند. البته قبل از هر کاری باید نسبت به باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان اقدام کند و سپس یک کمیته فنی قوی را تشکیل دهد تا این کمیته بتواند به کادر فنی کمک کند. استقلال همیشه کمیته فنی داشته ولی هرگز تاثیر گذار نبوده.



کارشناس فوتبال در ادامه تاکید کرد : بهتر است یک پیشکسوت با تجربه و خوشنام در هیئت مدیره حضور داشته باشد تا پل ارتباطی بین کادر فنی و بازیکنان با مدیران باشد. مدیر عامل باید از نظرات پیشکسوتان استفاده کند و تجربه آنها را در مدیریت خود به کار گیرد. اینکه متدین ۱۰ سال بماند یا یکسال مهم نیست. او باید تا هرزمانی که در استقلال حضور دارد تمرکزش برروی موفقیت مجموعه استقلال باشد.



جوانگرایی خروجی مثبت خواهد داشت



همدانی در خصوص دو دیدار تیم ملی و انتخاب نفرات جوان برای فیفا دی و دیدار برابر عراق و فلسطین گفت: ابتدا برای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی آرزوی موفقیت در جام ملتهای آسیا را دارم و امیدوارم بتوانیم به قهرمانی دست پیدا کنیم. جوانگرایی گامی بزرگ برای موفقیت تیم ملی است. بازیکنان جوان و با انگیزه ای در فوتبال ما وجود دارد که میتوانند آینده ساز فوتبال ایران شوند. البته نگرانی هم وجود دارد که در ذهن و تفکرات مردم است که مبادا با جوانان نتیجه نگیریم. جوانگرایی هم خروجی مثبت دارد و خروجی منفی. اما امیدوارم بازیکنان جوان ما بتوانند در جام ملتهای آسیا موفق بوده و برای کشور افتخار آفرینی کنند.