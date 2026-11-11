کوروش دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر از سلامت عمومی ۱۷ نیروی عملیاتی فاز ۱۴ پارس جنوبی خبر داد و گفت: پس از وقوع آتش‌سوزی در سکوی این فاز که در فاصله ۴۰ مایلی عسلویه قرار دارد، نیروهای امدادی بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر اظهار کرد: نیروهای حاضر در سکو با استفاده از قایق‌های نجات خود را به دریا انداختند و از محل حادثه فاصله گرفتند تا عملیات امدادرسانی و انتقال آنها انجام شود.

وی افزود: سه فروند شناور سنگین برای نجات و انتقال این افراد به منطقه اعزام شده‌اند و در حال حاضر ۱۷ نفر در قایق‌های نجات حضور دارند که با اسکورت شناورهای امدادی به سمت جزیره لاوان در حرکت هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با بیان اینکه حال عمومی همه این افراد مساعد است، ادامه داد: تعدادی از نیروها دچار دریازدگی شده‌اند که مشکل خاصی نیست و پیش‌بینی می‌شود حدود ساعت ۱۳ امروز به جزیره لاوان برسند.

دهقان تصریح کرد: پس از انتقال نیروها به جزیره لاوان و مساعد شدن شرایط جوی و دریایی، زمینه بازگشت آنها به عسلویه فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی در شب گذشته گفت: حریق در مدت کوتاهی مهار و خاموش شد و نیروهای عملیاتی نیز با استفاده از قایق‌های نجات از سکو فاصله گرفتند و عملیات امداد و نجات برای انتقال آنها آغاز شد.

صدور هشدار قرمز دریایی در منطقه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با اشاره به نامساعد بودن شرایط جوی و دریایی منطقه خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت دریا، هشدار قرمز از سوی هواشناسی و مدیریت بحران صادر شده است و امیدواریم با بهبود شرایط جوی، عملیات انتقال و نجات نیروها به‌طور کامل انجام شود.

دهقان همچنین درباره وضعیت بارندگی‌های اخیر در استان بوشهر گفت: بارندگی‌های شب گذشته و امروز تاکنون مشکل یا خسارت خاصی در سطح استان به دنبال نداشته است.