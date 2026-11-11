به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، از توافق ایران و ارمنستان برای رفع موانع تردد زمینی، توسعه گردشگری سلامت، افزایش پروازهای دوجانبه و برگزاری ششمین کمیته فنی مشترک گردشگری در تبریز خبر داد.

محسنی‌بندپی با اشاره به برگزاری نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان‌ماه در ایروان اظهار کرد: در این نشست که به ریاست هیئت ایرانی از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، موضوعات مختلف همکاری دو کشور در قالب سند تفاهم‌نامه مشترک مورد بررسی قرار گرفت و گردشگری یکی از محورهای مهم توافقات بود.

وی با تأکید بر پیشینه تاریخی و فرهنگی روابط ایران و ارمنستان افزود: پیوندهای دیرینه دو کشور ظرفیت ارزشمندی برای گسترش تعاملات مردمی و افزایش مبادلات گردشگری فراهم کرده است.

معاون گردشگری کشور با اشاره به برگزاری پنجمین کمیته فنی مشترک گردشگری ایران و ارمنستان در آذرماه سال گذشته گفت: توسعه تبادل گردشگر، استفاده از ظرفیت‌های متقابل و رفع موانع سفرهای دوجانبه از جمله محورهای مورد توافق دو کشور بوده است.

وی دشواری‌های تردد زمینی و مشکلات گذرگاه‌های مرزی را از موانع توسعه گردشگری دانست و ادامه داد: مقرر شد با مشارکت استانداران استان کاپان ارمنستان و آذربایجان شرقی، نشستی مشترک با حضور مسئولان گردشگری برگزار شود تا موانع تردد مرزی شناسایی و راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها ارائه شود.

محسنی‌بندپی اضافه کرد: حوزه راهداری، وزارت راه و شهرسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی خود را برای همکاری و فراهم‌سازی تسهیلات لازم در این زمینه اعلام کرده‌اند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تسهیل رفت‌وآمد گردشگران میان دو کشور و توسعه گردشگری مبتنی بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی خاطرنشان کرد: مقرر شده است ششمین کمیته فنی مشترک گردشگری ایران و ارمنستان در آینده نزدیک به میزبانی تبریز برگزار شود تا توافقات صورت‌گرفته با رویکردی اجرایی دنبال شود.

معاون گردشگری کشور، گردشگری سلامت را از دیگر محورهای مهم همکاری دو کشور برشمرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ایران در حوزه خدمات درمانی و سلامت، توسعه این بخش می‌تواند به یکی از زمینه‌های مؤثر همکاری گردشگری تبدیل شود. بر همین اساس، تسهیل ورود گردشگران سلامت و بیماران ارمنستانی به ایران در دستور کار قرار گرفته است.

محسنی‌بندپی همچنین افزایش خطوط پروازی میان دو کشور را از الزامات توسعه مناسبات گردشگری دانست و افزود: ضرورت افزایش پروازهای دوجانبه مطرح شده و مقرر است این موضوع در نشست‌های فنی آینده بررسی و پیگیری شود.

وی با تشریح جایگاه ایران در بازار گردشگری ارمنستان اظهار کرد: ایران پس از روسیه و گرجستان، سومین مقصد گردشگران ارمنستانی است و ارمنستان نیز با توجه به شرایط و سال‌های مختلف، در رتبه پنجم یا ششم مقاصد سفر گردشگران ایرانی قرار دارد.

معاون گردشگری کشور با اشاره به جمعیت ارامنه خارج از مرزهای ارمنستان گفت: حدود هفت تا هشت میلیون نفر از ارامنه در خارج از این کشور زندگی می‌کنند که بخش قابل توجهی از آنان به جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند هستند و می‌توان از این ظرفیت انسانی و فرهنگی برای طراحی الگوهای جدید سفر بهره گرفت.

وی همچنین بر امکان طراحی بسته‌های گردشگری ترکیبی برای مسافرانی که از کشورهای مختلف به منطقه سفر می‌کنند تأکید کرد.

دیگر قصد سفر به ایران را دارند، در مذاکرات مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد می‌تواند با پیوند دادن ظرفیت‌های گردشگری ایران و ارمنستان، زمینه معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های دو کشور، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت جریان سفرهای منطقه‌ای را فراهم کند.

محسنی‌بندپی در پایان تاکید کرد: مجموعه توافقات انجام‌شده در نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان، فرصتی برای عبور از همکاری‌های تفاهم‌محور و حرکت به سمت اقدامات عملیاتی در حوزه گردشگری است، مسیری که با رفع موانع تردد، تقویت ارتباطات هوایی، توسعه گردشگری سلامت و بهره‌گیری از اشتراکات تاریخی و فرهنگی، می‌تواند به ارتقای جایگاه گردشگری دو کشور در مناسبات منطقه‌ای منجر شود.