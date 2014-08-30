کتاب کالایی که در سبد خانوارهای همدانی جایگاه ندارد/ تازه های نشر در انتظار مخاطبان

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر نهمين نمايشگاه كتاب همدان و دويست و شصتمين نمايشگاه استاني كتاب در كشور در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان همدان در حال برگزاری است.

در اين نمايشگاه بيش از 508 ناشر از سراسر كشور با 25 هزار عنوان كتاب در 260 هزار جلد مشاركت دارند و اين نمايشگاه در 190 غرفه در بخش‌هاي رونق اقتصاد فرهنگي، كتاب و كتابخواني كودك و نوجوان، رفع شبهات ديني، كارگاههاي آموزشي، سراي اهل قلم و برنامه‌هاي جنبي داير است.

ناشران نیازمند حمایت 100 درصدی دولت هستند

ناشر و نویسنده کشوری که در نهمین نمایشگاه کتاب همدان حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون 120 عنوان کتاب در انتشارات فصل پنج به چاپ رسیده و با حضور بهترین شاعران کشور بوده است.

امید صبری که از انشارات فصل پنجم بود در ادامه بیان داشت: کتاب هایی مانند رقعه اثر حمی رضا برقه ای، کتاب قرار نشد اثر مهدی فرجی و کتاب نون اثر حسین جنتی و اگر تا هفت بشماریم اثر نیلو فر لایق پور از جمله تازه های نشر در این غرفه است.

وی با بیان اینکه دغدغه ناشران در حوزه نشر دغدغه کاغذ است و عدم حمایت دولت در مورد این قضیه است، ابراز داشت: ناشرهای که خصوصی کار می کنند به هیچ عنوان حمایت دولتی ندارند و حمایت در حد صفر است.

ناشر و نویسنده کشوری در این مورد افزود: ناشرین به دلیل ریسکی دارد روی کتاب اولی ها سرمایه گذاری نمی کنند و بنا براین کتابهایشان به فروش نمی رود.

صبری با بیان اینکه دولت باید حمایت خود از ناشرین را بیشتر کند، بیان داشت: دولت باید حمایت خود را 100 درصدی کند و اگر قرار است در جامعه فرهنگ داشته باشیم باید در حوزه کتاب باشد.

وی گفت: سرمایه گذاری که برای روزنامه انجام می شود اگر در حیطه کتاب انجام شود در پیشرفت فرهنگ موثر تر است.

صبوری در مورد کیفیت نشر نیز بیان داشت: بالا بردن کیفیت نیز مستلزم هزینه است و کتاب نیاز به هزینه دارد و حمایت باید انجام شود.

ناشر و نویسنده کشوری در مورد بالا بردن فرهنگ مطالعه و سرانه مطالعه در جامعه نیز گفت: متاسفانه کتاب در سبد کالای خانوارهای ایرانی قرار ندارد و موضوع کتابخوانی باید به مانند یک عادت در بیآید.

گرانی کاغذ مشکل که ناشران با آن درگیر هستند

ناشر انتشارات الماس دانش با بیان اینکه ده ها عنوان در حوزه روانشناسی و کامپیوتر و رمان در این غرفه ارائه شده است، افزود: کتاب های جدید انتشار شده نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.

حجت شکری در مورد تغییرات حوزه نشر گفت: با پیشرفت هایی که در صنعت چاپ اتفاق افتاده است تغییرات زیادی در حوزه نشر اتفاق افتاده است و سال های قبل این کار مشکل بود.

وی با بیان اینکه با توجه به روی کار آمدن دستگاه های جدید هزینه چاپ ارزانتر شده است، اظهار داشت: مشکلاتی مانند گرانی کاغذ و گرانی رنگ از جمله مشکلاتی است که ناشران با آن درگیر هستند و قیمت کتاب نیز بالا رفته است و بنابراین فروش پایین می آید و دانشجحویان نیز در تهیه کتاب های مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.

نماینده نشر روز اندیش از استان همدان نیز گفت: در مورد نشر کتاب پیشرفتی که داشته است این بوده که قبلا به طور فیلم بوده و در حال حاضر چاپ زینک شده است.

رامتین سارمی با بیان اینکه در حوزه نشر و چاپ کتاب تغییر آنچنانی انجام نشده، عنوان داشت: تغییر از نظر کیفی و پیشرفت توسعه ای وجود نداشته و در استان همدان هم دیدی وجود ندارد.

وی در مورد مشکلان ناشران گفت: مشکلاتی مانند نبود بودجه برای ناشر و سخت گیری در مورد امتیاز دهی به ناشران از جمله مشکلات است.

سارمی در مورد انتشارات جدید گفت: متاسفانه در حوزه نشر کتاب امسال نشر های جدید نسبت به سال گذشته به دلیل گران شدن کاغذ و بالارفتن قیمت های چاپ است.

خانه کتاب ایران برای اهل قلم کارت صادر می کند

مسئول غرفه خانه کتاب ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد کتاب های جدید منتشر شده در این غرفه گفت: بیشتر کتاب های ارائه شده در این غرفه درباره اطلاع رسانی است و سایت خانه کتاب نیز وجود دارد.

حسن خوش صفت با اشاره به اینکه کتابهایی مانند کتاب شناسی فلسفه، کتاب شناسی دین و غیره در خانه حکتاب ایران به چاپ رسیده است، عنوان داشت: لیست کل کتاب هایی که در حوزه فلسفه و دین به چاپ رسیده است که قبلا ماهنامه چاپ می شد اما در حال حاضر در همه حوزه کتابشناسی به چاب می رسد که در حوزه های مختلف است و همه کتابهای چاپ شده در کتابشناسی ماه وجود دارد.

وی ابراز داشت: کتاب های پژوهشی مانند ابن سیناپژوهی، سنایی پژوهی، پروین پژوهی از جمله کتاب های جدید ارائه شده در این غرفه است.

وی با بیان اینکه یک سری کتاب دیگر نیز در حوزه اسناد به چاپ رسیده است، بیان داشت: خانه کتاب ایران جشنواره های فرهنگی مانند کتاب سال، کتاب فصل و جشنواره گام اول و جلال آل احمد را برگزار می کند و کارت اهل قلم را نیز صادر می کند که اهل قلم از مزایای خاصی برخور دار می شوند.

نماینده شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر به خبرنگار مهر گفت: از نظر کیفیت چاپ کتاب، کیفیت چاپ بهتر شده است و کتاب ها طوری چاپ شده که برای مخاطب جذاب باشد.

افشین اشتیاقی با بیان کتاب هایی مانند مانند کتاب فرمان حضرت علی به مالک اشتر، ماندگاری استاد فرشچیان و گزیده های نهج البلاغه از جمله کتاب های جید در این غرفه است، اظهار داشت: دیوان کبیر کاشانی همدانی کتابی است که با استقبال خوبی روبرو شده است.

نماینده شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر با بیان اینکه در این غرفه 25 عنوان کتاب جدید ارائه شده است، بیان داشت: باید در عرصه چاپ و نشر کتاب تحولی ایجاد شود که مردم بیشتر جذب شوند و هدف جذب مخاطب و کمک به گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه است.

اشتیاقی در مورد مشکلات ناشرین نیز گفت: مسئولین باید ناشرین را در حوزه انتشار حمایت کنند.

نهمين نمايشگاه كتاب در همدان از 2 شهريور ماه جاري همه روزه صبح‌ها از ساعت 9 الي 12:30 و بعدازظهرها از ساعت 16 الي 21 آماده پذيرش عموم شهروندان است.