48 بازار میوه و تره بار تا پایان سال جاری آماده بهره برداری خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال قربانی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه تعداد بازارهای شهرداری مشهد در سال جاری به عدد 48 افزایش خواهد داشت، عنوان کرد: در سال جاری این سازمان بهره برداری از 5 بازار میوه و تره بار و ارزاق عمومی را در دستور کار خود دارد و پروژههای احداث این بازارها پیشرفت قابل توجهی داشته است.
وی افزود: در حال حاضر بازار طبرسی واقع دربلوار طبرسی، با زیربنایی به مساحت 1500 متر مربع و پیشرفت فیزیکی 86 درصد بیشترین پیشرفت را داشته است و پس از آن به ترتیب بازار طبقاتی توس واقع در بلوار توس با زیر بنایی به مساحت 1400 متر مربع و پیشرفت فیزیکی 85 درصد، بازار میثاق واقع در بلوار میثاق، با زیربنایی به مساحت یک هزار و 400 متر مربع و با پیشرفت فیزیکی 75 درصد، بازار مهرآباد با پیشرفت فیزیکی 60 درصد و بازار میرزا کوچک خان با پیشرفت فیزیکی 35 درصد در مرحله احداث و آماده سازی قرار دارد.
مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار وساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد با اشاره به پیامدهای مطلوب ایجاد بازارها همچون کاهش سفرهای زائد درون شهری، تنظیم بازار و کمک به اجرای طرحهای حمایتی دولتی تصریح کرد: ایجاد و احداث بازارهای میوه و ترهبار و ارزاق عمومی در سطح شهر علاوه بر مزیتهایی چون فراهم کردن شرایط برای خرید و دسترسی آسان، اصلاح الگوی مصرف یا ترویج فرهنگ خرید و فروش و حمایت از تولیدکنندگان را هم در بر دارد.
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