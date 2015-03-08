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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

تظاهرات مردم ویسکانسین در اعتراض به کشتار سیاه‌پوستان بدست پلیس

تظاهرات مردم ویسکانسین در اعتراض به کشتار سیاه‌پوستان بدست پلیس

کشته شدن یک جوان سیاه پوست دیگر بدست پلیس آمریکا موجب برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز بویژه در ویسکانسین علیه خشونت پلیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به به نقل از رویترز، در پی کشته شدن یک جوان ۱۹ ساله سیاه پوست در شهر مدیسون ایالت ویسکانسین، موجب شد تا روز گذشته در این ایالت تظاهراتی علیه خشونت پلیس برگزار شود. 

هزار نفر از جمعیت ویسکانسین تظاهرات خود را از مقابل ساختمان اصلی پلیس این ایالت آغاز و تا محل کشته شدن این نوجوان که جمعه شب بدست پلیس کشته شده بود ادامه دادند. 

معترضین در این تظاهرات در اعتراض به خشونت پلیس شعار می دادند: تمامی این سیستم لعنتی جنایتکار است. 

قتل این جوان سیاه پوست در حالی رخ می دهد که چند روز قبل دادگستری آمریکا اعلام کرد که پلیس شهر فرگوسن در جریان قتل «مایکل براون» در تابستان سال جاری و حوادث پس از آن با خشونت و نژادپرستی برخورد کرده است. 

هر چند پلیسی که عامل قتل مایکل براون بود از اتهام قتل تبرئه شد اما اعتراضات مردم آمریکا به این حادثه که چند ماه ادامه داشت نشان داد مردم این کشور در برابر نژادپرستی و بی عدالتی ساکت نمی مانند بر همین اساس انتظار می رود قتل این جوان سیاه پوست در ویسکانسین عاملی باشد برای از سرگیری مجدد اعتراضات ضد نژادپرستی.

کد مطلب 2513873
عبدالحمید بیاتی

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