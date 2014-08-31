فدراسیون فوتبال کاستاریکا خیال علی دایی را راحت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، فدراسیون فوتبال کاستاریکا در پاسخ به نامه این باشگاه، موافقت خود را برای عدم حضور مایکل اومانا در اردوی تیم ملی آن کشور برای مقطع فعلی اعلام کرد.

بنابر این اعلام، فدراسیون فوتبال کاستاریکا طی روزهای گذشته، با ارسال نامه‌ای به باشگاه پرسپولیس با اعلام اینکه این بازیکن به اردوی تیم ملی کشورش جهت حضور در رقابت‌های جام آمریکای مرکزی 2014 دعوت شده است، خواهان حضور او در تیم ملی در روزهای فیفا از سوم تا سیزدهم سپتامبر شده بود.

در پی دریافت این نامه، موضوع با مایکل اومانا و کادر فنی در میان گذاشته شد. ملی‌پوش کاستاریکایی که پیش از این نیز به مربیان گفته بود که وی ترجیح می‌دهد در مقطع فعلی سرخپوشان را همراهی کند، بر این خواست خود تاکید کرد. در نهایت مقرر شد وی در این ارتباط با فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی کارستاریکا گفتگو کرده و نتیجه را به صورت کتبی اطلاع دهد.

اومانا در نهایت نامه‌ای را در اختیار باشگاه می‌گذارد که در آن آورده بود؛ پیرو صحبت‌هایی که با سرمربی تیم ملی فوتبال کارستاریکا داشته است، شرایط را برای وی تشریح کرده و به وی اعلام کرده است بهتر است که در مقطع فعلی پرسپولیس را همراهی کند و سرمربی تیم ملی هم در جواب به وی اعلام کرده است که شرایط وی را درک می‌کند و مشکلی برای ادامه همراهی پرسپولیس وجود ندارد.

روابط بین‌الملل باشگاه پرسپولیس این نامه را ضمیمه نامه خود کرده و برای فدراسیون فوتبال کارستاریکا ارسال کرد. در نهایت فدراسیون فوتبال کارستاریکا در نامه‌ای که شنبه هشتم شهریور ماه برای باشگاه ارسال شد، اینگونه پاسخ داد: با تشکر از پیگیری و نامه باشگاه پرسپولیس اعلام می‌کنیم علاقه مایکل اومانا برای همراهی تیم فوتبال پرسپولیس قابل درک است و پیرو صحبت‌های انجام شده با آقای پائولو وانچوپ سرمربی تیم ملی کارستاریکا، ایشان از حضور این بازیکن در مسابقات پیش رو صرفنظر کرده و اومانا می‌تواند پرسپولیس را در تمرینات و بازی‌ها همراهی کند.