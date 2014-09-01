به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نلو وینگادا درباره برگزاری اردوی تیم فوتبال امید ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: باید بگویم این اردو، ‌اردوی تیم امید است و بازیکنان آن همه زیر 23 سال و حتی زیر 21 سال سن دارند. همانطور که خودتان می‌دانید، می‌توانستیم از سه سهمیه بزرگسال استفاده کنیم اما من بازیکنان زیر 23 سال و زیر 21 سال را دعوت کردم تا به تیم ملی امید بیایند و کسب تجربه کنند.

وی در ادامه افزود: از باشگاه‌ها تشکر می‌کنم نه به خاطر اینکه این بازیکنان را در اختیارم قرار دادند بلکه این بازیکنان را در اختیار تیم ملی قرار دادند. مطمئن باشید در سال‌های آینده این بازیکنان نسل بعدی تیم ملی را تشکیل خواهند داد.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران همچنین اضافه کرد: هدفم در کار کردن در ایران این نیست که برای خودم افتخارآفرینی کرده و کارنامه‌ام را پربار کنم زیرا در گذشته افتخارات زیادی از جمله قهرمان کردن تیم ملی عربستان در جام ملت‌های آسیا را به دست آورده‌ام. من این بازیکنان را کنار هم جمع کرده‌ام تا نسل آینده فوتبال ایران ساخته شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امیدوار هستید با این تیم در مسابقه‌های آسیایی اینچئون به موفقیت برسید؟، خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم اما با توجه به اینکه از بازیکنان زیر 23 سال استفاده می‌کنیم و از بازیکنان بزرگسال استفاده نمی‌کنیم، می‌خواهم آینده فوتبال ایران ساخته شود.

وینگادا همچنین یادآور شد: من تجربه کار با تیم‌های اینچنینی را داشته‌ام و مطمئنم از این بازیکنان نسل طلایی فوتبال ایران ساخته خواهد شد. ما این بازیکنان را کنار هم جمع کردیم تا باتجربه شوند که این موضوع هم برای تیم ملی و هم برای باشگاه‌ها مفید خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد: با باشگاه‌ها تعامل زیادی داشتیم و سعی کردم از هر باشگاه فقط دو بازیکن که یکی زیر 23 سال و دیگری زیر 21 سال است، به تیم ملی دعوت کنم تا آن‌ها هم بتوانند بازی‌های خود را انجام دهند. ما تمرین‌های کمی را با این بازیکنان انجام دادیم و در حال حاضر این‌ها را دور هم جمع کردیم تا بتوانیم با انجام یک اردوی خوب بیشتر آماده شویم.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران در پاسخ به این پرسش که 6 بازیکنی که دعوت کردید به تیم ملی نیامده‌اند آیا اگر در اردوی چین با شما نباشند در بازی‌های آسیایی از آن‌ها استفاده نکرده؟، خاطرنشان کرد: از جمع این 6 بازیکن 3 بازیکن به علت مشکلات پروازی سر موعد مقرر به تیم ملحق نشدند که امشب یا فردا به جمع ما اضافه خواهند شد. یکی دو بازیکن دیگر نیز قرار است به جمع ما اضافه شوند.

وی با اشاره به اینکه اگر باشگاهی بازیکنش را در اختیار تیم ملی قرار ندهد، این مشکل فدراسیون است و خود فدراسیون باید آن را حل کند، خطاب به بازیکنان این تیم افزود: بدانید شما افتخار ملت ایران هستید و برای شما در مسابقه‌های پیش رو آرزوی موفقیت می‌کنم. خیلی از ایرانی‌ها دوست داشتند در حال حاضر در جای شما باشند اما حال که شما اینجا هستید این حضور را افتخار بدانید و برای تعالی نام ایران تلاش کنید. به این افتخار کنید که برای پرچم جمهوری اسلامی ایران بازی می‌کنید.

وینگادا در پایان گفت: روزی که تیم شما را دیدم فهمیدم شما یک تیم خوب و با استعداد دارید که از کادر فنی خوبی بهره می‌برد. من باور دارم شما می‌توانید نتایج خوبی کسب کنید. با اینکه می‌دانم شما می‌توانید پیروز باشید اما اجباری نیست که در تمام بازی‌ها پیروز میدان باشید.