مردم بهترین ناظر کمی و کیفی عملکرد شهرداری ها/دستگاه های نظارتی روحیه مچ گیری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه بیست و یکمین همایش مدیران ارزیابی عملکرد و بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری های کلان شهرهای کشور در هتل بابا طاهر همدان آغاز به کار کرد.

این همایش دو روزه با حضور مدیران بازرسی 13 استان کشور و به منظور بررسی نقاط ضعف و قدرت بازرسان، بالا بردن عملکرد کیفی و کمی آنها و آشنایی بازرسان با یکدیگر و تجربیات و همکاری و هم اندیشی مدیران بازرسی کلانشهر های کشور برگزارشده است.

دبیرهمایش بازرسان کلان شهرهای کشور و رئیس بازرسی شهرداری تهران در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین همایش مدیران ارزیابی عملکرد وبازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری های کلان شهرهای کشور اظهار داشت: این همایش بیست و یکمین همایش مدیران بازرسی کلان شهر های کشور بوده و در خلال برگزاری همایش ها نشست ها و کارگروه های مختلف نیز تشکیل می شود.

مصطفی فیضی با بیان اینکه بازرسی و رسیدگی به شکایات نباید تنها به صورت ظاهری و شکلی باشد، عنوان داشت: شورای اسلامی شهر ها و شهرداری باید به این موضوع اهمیت بدهند.

وی ادامه داد: در شهرهای مختلف این واحدها با عناوین مختلف بازرسی، ارزیابی و یا رسیدگی به شکایات نامیده می شود.

دبیر همایش بازرسان کلان شهر های کشور و رئیس بازرسی شهرداری تهران با بیان اینکه این واحدها در شهرهای مختلف از کیفیت و کمیت متفاوت برخوردار هستند، ابراز داشت: تعداد پرسنل ها و واحدهای رسیدگی به شکایات نیز در شهر ها متفاوت است.

فیضی در ادامه ابراز داشت: یکی از موضوعات مهم در این مورد رسیدگی به حوزه کار است و در این حوزه رسیدگی به شکایات در شهرها متفاوت است.

وی بیان داشت: فعالیت در سه حوزه شهر، شهرداری و شهروند از حوزه های کاری بازرسان بوده و به موضوعات مختلف و شکایات رسیدگی می شود.

دبیرهمایش بازرسان کلان شهرهای کشور و رئیس بازرسی شهرداری تهران با اشاره به اینکه حوزه شهرداری دارای ساختار و ضوابط و قوانین است، گفت: حوزه شهروند یعنی رسیدگی به خواسته های شهروندان و حوزه شهر هم به معنای توجه به توسعه شهر است.

فیضی با بیان اینکه شهرداری یک حوزه مستقل است، ابراز داشت: به هر حال مخاطبان اصلی بازرسان شهر و شهروند هستند و امروزه در حوزه ارزیابی کارها و نظارت ها تطبیق با خواسته های مردم است.

وی بیان داشت: امروز نظارت ها در حوزه بازرسی بر این موضوع تاکید دارد که آیا این فعالیت ها همان وظیفه بوده است و یا عملکردی گذرا است.

بازرسان رابطه مناسبی را بین خواسته های مردم و توان شهرداری برقرار کنند

دبیرهمایش بازرسان کلان شهر های کشور و رئیس بازرسی شهرداری تهران در ادامه اظهار داشت: بازرسان باید رابطه مناسبی را بین خواسته های مردم و توان شهرداری برقرار کنند.

فیضی با تاکید بر اینکه بررسی مشکلات مردم و خواسته های آنها باید مد نظر قرار گیرد، افزود: شهرداری ها تنها موظف به عمران و آبادانی نیستند و پیوست اجتماعی مهمترین نکته بده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: مسئله بعدی نگرش های کیفی و توجه به کیفیت کار است روز مردم بهترین ناظران کمی و کیفی عملکرد شهر داری ها هستند.

دبیرهمایش بازرسان کلان شهر های کشور و رئیس بازرسی شهرداری تهران با بیان اینکه مردم بهترین ناظران در کارکرد ها هستند، بیان داشت: شهرداری ها به طور مستقیم اموال بیت المال تلقی می شود ولذا باید نظارت بر عملکرد ها بهترین نمود را داشته باشد.

فیضی با تاکید بر اینکه افزایش کمی و کیفی زیر ساخت های شهری باید در برنامه شهرداری ها باشد، گفت: تامین زیر ساخت های شهری موجب جذب مسافران و توریست می شود.

وی ابراز داشت: بازرسان باید یک نگاه همه جانبه کمی و کیفی همراه با توجه به ارزش های دینی، انقلابی داشته باشد و ما در جامعه ای خدمت می کنیم که مرهون خون شهدا و بدهکار مردم است.

دبیر همایش بازرسان کلان شهر های کشور و رئیس بازرسی شهرداری تهران بیان داشت: نگاه و احترام به رای و نظر مردم نباید به طور شکل و شعار یا خبر و پوستر باشد بلکه باید به صورت واقعی باشد.

مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری همدان نیز در این مراسم بیان داشت: این همایش به منظور شناسایی نقاط ضعف و قدرت بازرسان، بالا بردن عملکرد کیفی و کمی آنها و آشنایی بازرسان با یکدیگر و تجربیات و همکاری و هم اندیشی مدیران بازرسی کلان شهر های کشور و غیره برگزارشده است.

خسروپورمرادی با اشاره به اینکه با برگزاری این همایش ها امیدواریم که شاهد ارتقا سطح خدمت رسانی بازرسان باشیم، بیان داشت: بازرسان ارزیابی و کنترل همه واحدهای شهرداری و سازمان های تابعه را بر عهده دارند.

وی با تاکید بر اینکه نظارت باید صادقانه و جاری باشد، افزود: بازرسی یک فعالیت منظم و هدف دار بوده که نقاط قوت و ضعف دستگاه ها و تهدید ها را ارزیابی و بررسی می کند.

پورمرادی عنوان داشت: در واقع بازرسی ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه ها و برنامه ها می تواند آینده نگری کرده و برنامه ریزی کند.

پنج هزار و 624 هکتار وسعت خدمات شهری همدان است

شهردار همدان نیز در این همایش با بیان اینکه پنج هزار و 624 هکتار وسعت خدمات شهری همدان است، ابراز داشت: شهر همدان با حساب روستاهای اقماری که از خدمات شهری بهره مند می شوند دارای 750 هزار نفر جمعیت است.

سید مصطفی رسولی حریم شهر همدان را 320 هزار و 140 هکتار عنوان کرد و گفت: بودجه شهر همدان امسال 93 درصد افزایش یافته است که 75 درصد آن به بخش عمرانی و 25 درصد به هزینه های جاری اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: تا کنون در حوزه شهر همدان یک میلیون و 700 هزار متر مربع پروانه صادر شده است که نسبت به سال گذشته 20 درصد محقق شده است.

شهردار همدان محور توسعه شهر همدان را گردشگری عنوان کرد و ابراز داشت: همدان برای تامین زیر ساخت ها و توسعه گردشگری با توجه به پتانسیل هایی که دارد نیازمند جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

رسولی در مورد بازرسی نیز گفت: نظارت بر طرح ها و معاملات از بروز خطا جلوگیری می کند و نباید منتظر شد تا خطایی انجام شود و بعد بازرسی را انجام داد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه استان همدان از قومیت های مختلف تشکیل شده است، اظهار داشت: شهرداری به عنوان حلقه اتصال حاکمیت بین دستگاه ها و توده مردم محسوب می شود.

دستگاه های نظارتی علاوه بر اینکه باید با روحیه مناسب عمل کنند باید روحیه مچ گیری نیز داشته باشند

رضا میرزایی با تاکید بر این اینکه جایگاه دستگاه های نظارتی بر این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، بیان داشت: دستگاه های نظارتی علاوه بر اینکه باید با روحیه مناسب عمل کنند باید روحیه مچ گیری نیز داشته باشند.

معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در هرتوسعه ای محور اصلی نیروی انسانی است، بیان داشت: برای بازرسی و نظارت در امور شهر داری باید انسان های صدیق و باتجربه گمارده شود.

محمودرضا عراقی با تاکید بر اینکه کار بازرسان کاری سخت و دشوار است، عنوان داشت: بازرسی باید طوری انجام شود که اعتماد مردم جلب شود چرا که بزرگترین سرمایه در جامعه اعتماد مردم است.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی ها باید منافع بلند مدت نیز در نظر گرفته شود، افزود: مدیران بازرسی هنرمندان بزرگی هستند و اجرای این فعالیت نیاز به آگاهی و تجربه دارد.

معاون امور عمرانی استاندار همدان ادامه داد: بازرسی و جنس این کار طوری بوده است که باید خارج از جناح بندی باشد و ساختار و وظایف نیز با قوانین متناسب باشد.

عراقی اظهارداشت: شناخت دقیق از موضوع، اولویت بندی موضوع و آشنایی با قواعد موضوع و اخلاق و مهارت ها و سیستم های آموزشی از جمله مواردی است که باید در بازرسی مد نظر قرار گیرد.

وی با تاکید براینکه در بازرسی ها باید همزمان حرمت بیت المال و حقوق افراد رعایت شود، عنوان داشت: خوشبختانه در همدان بین مدیران و شورای اسلامی شهر تعامل کافی وجود دارد.