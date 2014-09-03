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۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۰۱

پورشنکو خبر داد:

توافق اوکراین و روسیه برای برقراری آتش بس دائمی

توافق اوکراین و روسیه برای برقراری آتش بس دائمی

"پترو پورشنکو" امروز چهارشنبه از توافق با رئیس جمهور روسیه برای برقراری آتش بس دائمی در شرق اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور اوکراین ضمن بیان این مطلب با صدور بیانیه ای اعلام کرد: گفتگوهای انجام شده منجر به توافق برای برقراری آتش بس پایدار در شرق اوکراین شد. این توافق با توجه به گام هایی که در خصوص آن باید برداشته شود مستحکم تر می شود.

این توافق بعد از مکالمه تلفنی صبح امروز پوروشنکو و ولادیمیر پوتین حاصل شده است.

این توافق در حالی انجام شد که روز گذشته رسانه های غربی از آماده شدن دو کشور برای رویارویی نظامی خبر داده بودند.

در صورت برقراری آتش بس به احتمال فراوان تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم های جدید علیه روسیه نیز اجرایی نمی شود.

کد مطلب 2363470

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