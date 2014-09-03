امیدواریم دموکراسی آمریکا برای اوکراین با دموکراسی لیبی و عراق متفاوت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "سرگئی لاوروف" در اظهارات خود با اشاره به شرایط موجود در لیبی و عراق، وضعیت موجود در این دو کشور را نتیجه تصمیم آمریکا برای برقراری دموکراسی دانست و ابراز امیدواری کرد که شرایط اوکراین همانند این دو کشور عربی نشود.

وزیر امور خارجه روسیه سپس با صراحت گفت: امیدوارم دموکراسی مورد نظر آمریکا برای اوکراین، با موردی که ایالات متحده در عراق و لیبی پیاده کرد متفاوت باشد.

بر اساس این گزارش، لیبی از سال 2011 یعنی بعد از حمله نیروهای ناتو برای برکنار معمر قذافی، همچان صحنه زد و خورد میان گروه های مختلف است بطوریکه در روزهای اخیر این درگیری ها به اوج خود رسیده اند.

در عراق نیز با وجود آنکه نظامیان آمریکایی تا پایان سال 2010 میلادی در آن حضور داشتند اما با این وجود عراقی ها هیچگاه رنگ آرامش را ندیدند و در سال جاری میلادی نیز از چند ماه قبل تحرکات داعش در این کشور موجب شده تا جهان شاهد شکل جدیدی از خشونت باشد.