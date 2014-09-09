مردم باید از آسیب های اجتماعی ماهواره آگاه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر سه شنبه در نشست فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: امروز برنامه های ماهواره ارزش های خانوادگی و هویت جوانان کشور را نشانه گرفته است و باید برای مقابله با این ابزار جنگ نرم با هوشیاری کامل عمل شود چرا که دشمنان با برنامه ریزی و صرف هزینه های کلان برای دستیابی به اهداف خود تلاش می کنند.

وی همچنین درباره پیامدهای زیان‌بار ماهواره در خانواده‌ها گفت: قداست‌زدایی از خانواده، حرمت‌شکنی والدین و تخریب باورهای دینی و مذهبی از مهم‌ترین پیامدهای مخرب ماهواره است

امام جمعه ایلام ادامه داد: تمام دستگاه های مرتبط با این حوزه باید فعال شوند و با توجه به هجمه شدید فرهنگی دشمنان از طریق ماهواره ایمن سازی خانواده ها و بویژه جوانان را در دستور کار خود قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کار فرهنگی را مهمترین روش مقابله با شبکه‌های ماهواره‌ای دانست و تصریح کرد: ادارات و سازمان‌های مختلف می‌توانند با آگاه کردن جامعه‌ هدف خود از نتایج استفاده از برنامه‌های مخرب ماهواره، گام‌های اساسی در این زمینه بردارند.

لطفی برنامه‌های مذهبی مانند سخنرانی‌ها را بهترین فرصت برای تبلیغ آثار سوء ماهواره عنوان کرد و گفت: هم‌سو شدن فعالیت‌های فرهنگی و جلوگیری از کارهای جزیره‌ای راه موفقیت در کارهای فرهنگی است.

وی تاکید کرد: استکبار جهانی با ساخت برنامه های هنجارشکن ماهواره ای در صدد نابودی بنیان خانواده برآمده و اکنون کارشناسان فرهنگی باید با تمسک به برنامه های انسان ساز دین مبین اسلام به مقابله با این تهدید بپردازند.

امام جمعه ایلام وجود ماهواره را یکی از عوامل بروز ناهنجاری های اخلاقی بین خانواده هاست دانست و افزود: مردم باید از آسیب های اجتماعی ماهواره آگاه و برای تحکیم بنیان خانواده ها تلاش کرد.