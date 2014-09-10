والیبال ایران فراتر از انتظار کار کرد/ با دقت بیشتر نتایج بهتری می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، آندره زورزی که گزارشگر و تحلیلگر ویژه مسابقات جهانی برای fivb است با پایان کارش در دور مقدماتی به بید گوشچ شهر محل برگزاری مسابقات در لهستان آمده تا به خاطر حساسیت مسابقات این گروه دیدارهای آن را زیر نظر قرار داده و تحلیل‌هایش را ارایه کند.

زورزی در خصوص حضور تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای قهرمانی جهان گفت: توقع داشتم ایران خیلی خوب بازی کند اما نه تا این حد. فکر می‌کنم با نتایجی که در مرحله اول و شکست ایتالیا و آمریکا کسب کرد فراتر از انتظارات ظاهر شد. شک نکنید ایران اگر دقت بیشتری چاشنی کارش کند به نتایج بهتری در مسابقات می‌رسد.