رگبار و رعدوبرق در راه مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل مدیریت بحران مازندران اعلام کرد براساس هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۸ هواشناسی، فعالیت سامانه‌ای ناشی از شکل‌گیری جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو از عصر دوشنبه ۹ شهریور آغاز می‌شود و تا صبح پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، طی این مدت بارش‌های رگباری و متناوب، رعدوبرق و در برخی مناطق وزش باد نسبتاً شدید دور از انتظار نیست.

فعالیت این سامانه می‌تواند در برخی نقاط استان موجب آبگرفتگی معابر و مناطق محلی، شکل‌گیری روان‌آب و افزایش حجم آب رودخانه‌ها شود. همچنین کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

وقوع صاعقه و احتمال آسیب به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان نیز از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی اعلام شده است.

اداره‌کل مدیریت بحران مازندران از شهروندان و مسافران خواست در مدت فعالیت سامانه ناپایدار، از توقف و اسکان در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق و بارش‌های رگباری، انجام فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در مناطق پرخطر توصیه نمی‌شود و رانندگان نیز هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، به‌ویژه مسیرهای کوهستانی، باید با احتیاط بیشتری حرکت کنند.

بر اساس این هشدار، مقاوم‌سازی سازه‌های سست و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد و بارش نیز مورد تأکید قرار گرفته است.