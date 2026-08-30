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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

رگبار و رعدوبرق در راه مازندران است

رگبار و رعدوبرق در راه مازندران است

ساری- همزمان با ورود سامانه ناپایدار جوی به مازندران، هواشناسی استان نسبت به وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان هشدار زرد صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل مدیریت بحران مازندران اعلام کرد براساس هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۸ هواشناسی، فعالیت سامانه‌ای ناشی از شکل‌گیری جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو از عصر دوشنبه ۹ شهریور آغاز می‌شود و تا صبح پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، طی این مدت بارش‌های رگباری و متناوب، رعدوبرق و در برخی مناطق وزش باد نسبتاً شدید دور از انتظار نیست.

فعالیت این سامانه می‌تواند در برخی نقاط استان موجب آبگرفتگی معابر و مناطق محلی، شکل‌گیری روان‌آب و افزایش حجم آب رودخانه‌ها شود. همچنین کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

وقوع صاعقه و احتمال آسیب به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان نیز از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی اعلام شده است.

اداره‌کل مدیریت بحران مازندران از شهروندان و مسافران خواست در مدت فعالیت سامانه ناپایدار، از توقف و اسکان در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق و بارش‌های رگباری، انجام فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در مناطق پرخطر توصیه نمی‌شود و رانندگان نیز هنگام تردد در محورهای مواصلاتی، به‌ویژه مسیرهای کوهستانی، باید با احتیاط بیشتری حرکت کنند.

بر اساس این هشدار، مقاوم‌سازی سازه‌های سست و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد و بارش نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

کد مطلب 6931994

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