عبدالملک الحوثی: مردم یمن از اهداف خود چشم نمی پوشند/محورهای مورد اختلاف دولت و معترضان

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتراضات مردمی علیه فساد اقتصادی در این کشور و اتخاذ سیاستهای تبعیض آمیز دولت که با حمله نیروهای مسلح دولتی و شبه نظامیان وابسته دولت به معترضان از هفته گذشته تا کنون به خشونت کشیده شده است همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که رسانه های وابسته به برخی رژیمهای عربی در تلاشند اعتراضات مردمی و مسالمت آمیز را اقداماتی مسلحانه جلوه دهند اما تصاویر منتشر شده از هجوم بی رحمانه شبه نظامیان نقابدار و نیروهای امنیتی دولت یمن به معترضان و متحصنان که از یک ماه گذشته تاکنون در میادین صنعا پایتخت یمن مستقر شده اند، کاملا گویای این امر است که خشونت از سوی کدام گروه اعمال می شود.

عبدالملک الحوثی: مردم یمن از اهداف انقلابی خود چشم نمی پوشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمنی "خبر" ، "عبدالملک الحوثی" سخنگوی انصارالله یمن، اعلام کرد که مداخله مستقیم از سوی کشورهای ده گانه (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و شش کشور عربی حوزه خلیج فارس) مذاکرات میان دولت و انصارالله را به نقطه صفر بازگردانده است.

وی همچنین تاکید کرد که طرفهای خارجی بر اعمال خشونت و زور در یمن پافشاری کرده و نسبت به مطالبات مردم یمن بی توجه هستند.

عبدالسلام تاکید کرد که مردم یمن تحت هیچ شرایطی از اهداف انقلابی و مطالبات خود که در تظاهراتهای میلیونی خود بر آن پافشاری می کنند، چشم پوشی نخواهند کرد.

ارتباط امارات با بحران اخیر یمن

در حالی که "عبد ربه منصور هادی" رئیس جمهوری یمن در اظهاراتی فرافکنانه بارها ایران را متهم به دست داشتن در بحران صنعا کرده است، روزنامه یمنی "الاولی" از ارتباط میان امارات و حوثیهای یمن خبر داد و اعلام کرد که "علی البخیتی" عضو دفتر سیاسی حوثیها در قالب یک هیئت رسمی در ماه جولای سفری به امارات داشته و در این سفر با سران بلند پایه امارات دیدار و گفتگو کرده است.

انتشار این خبر باعث مطرح شدن سؤالات بسیاری در خصوص ماهیت ارتباط حوثیها با امارات و تاثیر ابوظبی در تحولات اخیر یمن شده است.

بر اساس این گزارش امارات در تلاش است تا میان حوثیها و عربستان سعودی که نقش گسترده ای در تحریک دولت یمن علیه حوثیها و سرکوب اعتراضات مردمی دارد، به میانجیگری بپردازد.

این در حالی است که این خبر تاکنون از سوی انصارالله یمن تکذیب و یا تایید نشده است.

تهدیدهای دولت یمن علیه معترضان

"فارس السقاف" مشاور رئیس جمهوری یمن با متهم کردن حوثیها به مانع تراشی بر سر راه روند مذاکرات جهت حل بحران موجود در یمن نیز اعلام کرد که درصورت حاصل نشدن توافق، دولت تصمیمهای بدی را اتخاذ خواهد کرد.

ادامه اعتراضات تا زمان تحقق مطالبات مردمی

از سوی دیگر البخیتی از اعضای جنبش انصارالله اعلام کرد که مذاکرات همزمان با ادامه اعتراضات مردمی ادامه دارد.

وی تاکید کرد: تا زمانی که به یک توافق جامع که پاسخگوی همه مطالبات مردم یمن باشد و حاصل شود به تضمینی در راستای اجرای این توافق دست پیدا کنیم به اعتراضات خود در خیابانها ادامه خواهیم داد.

البخیتی افزود: معیار ما اجرای توافقات صورت گرفته است، نه امضای توافقنامه چرا که پس از پایان نشستهای مذاکرات ملی بی اعتمادی ما به دولت تشدید شده است.

وی همچنین هرگونه توافقی را با دولت یمن تکذیب و اعلام کرد که اگر توافقاتی میان انصار الله و دولت صورت بگیرد ما به طور رسمی آنرا اعلام می کنیم.

نقاط مورد اختلاف معترضان و دولت

پایگاه مارب پرس نیز با انتشار گزارشی در این خصوص اعلام کرد که از نقاط مورد اختلاف کمیته ریاست جمهوری به ریاست "عبدالکریم الاریانی" مشاور رئیس جمهوری یمن و سران انصار الله، انتخاب نخست وزیر جدید ظرف 48 ساعت آینده، کاهش دوباره قیمت مشتقات نفتی و توقف تظاهرات و تحصن معترضان که از 18 اوت در صنعا و اطراف آن در حال برگزاری است.

همچنین انصارالله از دولت خواسته است که درخصوص کشته شدن 8 نفر از حوثیها که روز سه شنبه در نزدیکی ساختمان نخست وزیری توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، از حوثیها عذرخواهی کند.

حوثیها همچنین خواهان گسترش منطقه نفوذ خود در نظام فدرالی و ایالتی آینده یمن هستند.

توافق فراگیر میان دولت و معترضین

"حسین العزی" عضو کمیته مذاکرات انصارالله و رئیس روابط سیاسی در این جنبش با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: به اعتقاد من رسیدن به راه حل بحران یمن نزدیک است اما امیدوارم که پاسخگویی به مطالبات مردم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.

"راجح بادی" سخنگوی دولت یمن نیز در گفتگو با شبکه الجزیره از پیشرفت مذاکرات میان دولت و سران انصارالله خبر داد.